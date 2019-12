Huit nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch .. et 3DS !

Encore plein de petites annonces indés’ ce matin.

Comme c’est assez rare, on commence avec une annonce 3DS: Toydea a annoncé le RPG DragonFangZ – The Rose & Dungeon of Time (connu sous le nom de “Dragon Fang Z Ryuusha Rose à Yadorigi no Meikyuuu” au Japon) qui arrivera sur l’eShop de la 3Ds dès la semaine prochaine (23 décembre) au prix de ¥1.200. Veuillez noter que le jeu sera réservé aux modèles New de la famille Nintendo 3DS. Ce sera le premier jeu 3DS japonais depuis sept mois !

PLiCY lance World-Wide Adventure ! Collection 2 sur Nintendo Switch aujourd’hui via l’eShop pour 1 500 yens. World-Wide Adventure ! Collection 2 propose 42 jeux portés sur Switch à partir du navigateur RPG série World-Wide Adventure ! Des classements en ligne en temps réel pour chaque titre sont disponibles.

Hamster annonce la sortie de Arcade Archives Mat Mania Exciting Hour pour le 19 décembre à $7.99 / €6.99 / £6.29.

Touhou Luna Nights arrivera très vite sur Nintendo Switch, comme l’a annoncé hier lors d’un livestream Daichi Saito:

Dual Brain Vol.1: Calculation arrivera le 19 décembre sur Nintendo Switch via l’eShop:

Capcom a annoncé la sortie du jeu d’aventure romantique Toraware no Palm Refrain pour le 12 mars 2020 sur Nintendo Switch. Ce sera le quatrième et dernier jeu de Capcom jouable à la Jump Festa’20 ce week-end. Le prix du jeu sera de 7.689 yens pour l’édition Deluxe, 10.890 yens pour l’édition Collector et 16.500 yens ou 19.800 yens pour les éditions e-Capcom. La version numérique sera à 3 900 yens pour la version standard, 6 991 yens pour la version deluxe et 1 500 yens pour chacun des trois packs de contenu supplémentaires.

Super Trench Attack est annoncé sur Nintendo Switch via l’eSho pour une sortie demain !

Et on termine avec Carlsen Games qui prépare la sortie des jeux Thoth et 140 sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch. Ces deux titres seront disponibles le 9 janvier 2020 à un prix respectif de 4.99€.

140 est un jeu de plateforme exigeant prenant place dans un monde abstrait et déjanté qui évolue au rythme de la musique.

Thoth est un shooter nerveux et frénétique où la coordination est de mise, que vous jouiez seul(e) ou en coopération.