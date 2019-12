Vous venez de recevoir une Nintendo Switch ? Découvrez certaines fonctionnalités clés de votre console !

À quoi puis-je jouer sur Nintendo Switch ?

Une foule de jeux vous attend déjà sur Nintendo Switch ! Si vous aimez jouer entre amis ou en famille, des titres multijoueur comme Super Mario Party, Splatoon 2, Fortnite et Overcooked! 2, ou des titres sportifs incontournables comme NBA 2K20 ou EA SPORTS™ FIFA 20 Nintendo Switch™ Édition Essentielle, pourraient bien vous intéresser.

Et si vous préférez les expériences de jeu en solo, vous trouverez ce que vous recherchez avec des titres comme Luigi’s Mansion 3, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2 et plusieurs jeux FINAL FANTASY pour des heures et des heures de divertissement !

Si le développement personnel vous intéresse, vous pourrez faire travailler votre corps avec Ring Fit Adventure, et votre matière grise avec le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (sortie le 3 janvier 2020). Et si vous vous sentez d’humeur créative, construisez des stages dans Super Mario Maker 2, des univers dans Minecraft, ou des accessoires en carton avec Nintendo Labo !

Et ce n’est que le début ! Rendez-vous à la rubrique des jeux Nintendo Switch pour en découvrir bien d’autres !

Qu’est-ce que Nintendo Switch Online ?

Nintendo Switch Online est un service qui vous donne divers avantages, comme la possibilité de jouer en ligne* en coopération ou en compétition, d’utiliser le cloud des données de sauvegarde** pour les jeux compatibles, de profiter d’un catalogue sans cesse grandissant de jeux NES et Super NES, et bien plus encore.

Vous avez le choix entre un abonnement individuel ou un abonnement familial pour un maximum de huit comptes Nintendo. Des packs sont également en vente dans le commerce, qui incluent un abonnement individuel au service Nintendo Switch Online et un jeu à succès comme Mario Kart 8 Deluxe. Si vous voulez essayer le service avant de vous abonner, vous pouvez profiter d’une période d’essai gratuit de sept jours !***

En savoir plus sur le service Nintendo Switch Online.

D’accord ! Et qu’en est-il des news et des jeux téléchargeables ?

Vous avez peut-être repéré des icônes intrigantes dans le menu HOME. Intéressons-nous à deux d’entre elles. La section News propose de nombreuses informations sur les nouveaux jeux et ceux à venir, et le Nintendo eShop vous permet d’acheter des jeux en téléchargement et du contenu additionnel, ou de télécharger des démos directement sur votre console**** !