WRC 8 FIA World Rally Championship (Nintendo Switch) – Le test

Si vous lisez ce test c’est que vous êtes un minimum passionné de rallye et de son championnat WRC. Vous saurez donc que nos Français n’ont pas remportés le championnat et s’il vous prend l’envie de les venger, nous allons voir si cette simulation est faite pour vous !

Gameplay et présentation du jeu :

Quand on parle de jeux de rallye, je ne peux m’empêcher de repenser à Collin Mc Ray rallye ou V-Rally qui sont des jeux vidéo emblématiques dans ce domaine. Cela faisait longtemps que je n’avais pas testé de jeux de simulation de rallye et je voulais voir leurs avancées dans ce domaine mais surtout, je voulais voir si la version Switch tenait la route. Avec plus de 100 spéciales et les 14 étapes du championnat, il y a vraiment de quoi s’amuser mais aussi, rager…

Pourquoi ?

Le jeu propose un mode saison que vous pourrez gérer de A à Z. Vous commencerez donc avec une petite voiture de course que vous devez améliorer tout en améliorant votre équipe et si par chance vous vous faites repérer, vous allez peut-être vous faire recruter directement par une grosse écurie. Je parlais de “rager” car la difficulté est vraiment grande avec ce mode de jeu. Comme vous êtes une petite équipe, votre voiture ne tient pas forcément la route et c’est là que vous allez rager. Ce sera votre première vraie épreuve, celle de rester avec ce mode de jeu pour une simulation vraiment totale du monde du rallye. La voiture a vraiment tendance à faire n’importe quoi à grande vitesse dès que le sol est glissant, il vous faudra trouver les meilleurs éléments pour votre équipe afin d’améliorer tout ça au plus vite et grimper au classement.Quand je parle d’éléments, je parle de mécaniciens, directeur financier, météorologues etc. Cette simulation est vraiment complète et respecte les règles du championnat WRC à la lettre.

Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, pas de soucis, Kylotonn (KT Racing) a pensé à vous en y intégrant un mode saison sans toute la paperasse et les problèmes de gestion de votre écurie. La comportement général de la voiture et son environnement est assez fidèle à la réalité mais je note que le mode de passage de vitesse semi-automatique vous fera rager plus d’une fois, les vitesses ont tendance à rester bloquées alors que cela fait déjà un kilomètre que vous auriez dû passer la 5ème. Ce mode vous donnera envie de prendre le passage des vitesses en mode manuel et là, vous allez vraiment vivre des moments épiques de simulation. On notera tout de même, le manque de sensations d’accélérations à la sortie d’un virage par exemple mais c’est surtout lors du freinage, on a une impression de glisser plutôt que freiner. Si après ce virage vous voulez accélérer comme un fou, vous n’aurez pas cette sensation de fluidité agressive et cela vous rendra un peu amer dans votre expérience de jeu.

Graphismes :

C’est vraiment pas mal mais ce n’est pas la joie non plus. On peut dire que graphiquement ce jeu est réussi mais sur la version Switch, j’espère vraiment pour vous que vous avez une très bonne vue. En effet, dans tous les menus que vous avez, c’est écrit en tout petit et si vous aimez jouer tard le soir comme moi, vous allez très vite déchanter.Je me suis résigné à passer sur grand écran. Côté jeu, il faut admettre que c’est joli mais je reste quand même sur ma faim, surtout lorsque vous allez entamer des pistes à grande vitesse avec beaucoup d’ombres des arbres. Il m’est arrivé souvent de chercher la route mais c’est l’arbre, ou un poteau en béton qui m’a trouvé.J’ai noté de l’aliasing par moment et aussi quelques problèmes graphiques comme rouler avec une voiture sans pneus alors qu’ils étaient bien là au départ. Le jeu me rappelle fortement “Monster energy supercross 2” que j’ai testé cette année. L’environnement graphique est quasiment le même.

Je trouve aussi dommage que lorsqu’une voiture se crash contre des rochers, les dégâts ne se voient pas forcément sur celle-ci. On l’entend, on le ressent au pilotage mais côté visuel c’est bof, on sent vraiment que Kylotonn a tout misé sur le pilotage. Idem lorsque la voiture fait une sortie de piste, elle est remise directement sur la piste. Je regrette alors les jeux où la voiture partait dans tous les sens dans un ravin. C’était sympa et ça rajoutait un côté fun pour se défouler quand on ratait sa course, mais il ne faut pas oublier qu’on est dans une vraie simulation.

Sinon dans l’ensemble cela reste un très beau jeu pour la Switch.