En 2020 sur Nintendo Switch, entraînez votre esprit et gardez votre corps actif en restant confortablement chez vous

3 janvier 2020 – Cette année, pourquoi ne pas entretenir votre forme en restant actif – à la fois physiquement et mentalement – avec Ring Fit Adventure et le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch ? Ces jeux ont pour but de vous faire découvrir une autre façon de jouer ; le premier en mettant à l’épreuve votre matière grise, et le second en vous faisant bouger. Découvrez la vidéo Entraînez votre corps et votre esprit avec Ring Fit Adventure et le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch sur le site Web.

Avec Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch vous allez pouvoir faire de l’exercice physique à la maison. Eplorez u monde fantastique et utilisez les accessoires Ring-Con et sangle de jambe pour réaliser des entraînements personnalisés de toutes les parties du corps. Vous pourrez pratiquer des exercices brefs et intenses, mais aussi vivre une aventure qui vous demande de réaliser de nombreux mouvements différents : pressions, étirements, courses, squats, planches et poses de yoga pour avancer. Que vous préfériez entreprendre une grande quête pleine de défis physiques ou jouer à de petites sessions avec les mini-jeux et les séries d’exercices, vous pourrez suivre votre performance au moyen de la caméra infrarouge du Joy-Con™ droit* – et notamment surveiller vos pulsations ! Découvrez la bande-annonce de Ring Fit Adventure:

Et quand vous aurez terminé vos exercices physiques, préparez-vous à tester les capacités de votre cerveau dans des épreuves variées avec le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch, déjà disponible en Europe sur Nintendo Switch. Le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch est le nouvel épisode de la célèbre série d’entraînement cérébral qui totalise à ce jour plus de 33 millions de jeux vendus depuis son lancement sur Nintendo DS. Découvrez de nouveaux exercices et testez vos capacités avec un assortiment d’exercices de différents types, dont certains exploitent la caméra infrarouge du Joy-Con droit* capable de détecter la forme de vos doigts, ou entraînez-vous sur les exercices classiques des précédents titres du Programme d’entraînement cérébral, ces derniers pouvant se jouer à l’aide d’un stylet (inclus dans la version boîte vendue en magasin). En utilisant un Joy-Con chacun, les joueurs peuvent s’affronter entre amis et membre de la famille dans des défis uniques et peuvent enregistrer leurs résultats dans les classements. Il est aussi possible de partager leurs résultats quotidiens avec la fonction e-mail d’entraînement cérébral, le jeu proposera aussi régulièrement des championnats du monde d’entraînement cérébral** ou les joueurs pourront se mesurer à leurs amis et à leur famille partout dans le Monde. Davantage d’informations seront bientôt communiquées à ce sujet. Pour voir le jeu en action, regardez la nouvelle bande-annonce du Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch:

En 2020, entraînez votre corps et votre esprit avec Ring Fit Adventure et le Programme d’entrainement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch, des jeux actuellement disponibles sur Nintendo Switch.

* Pour jouer sur Nintendo Switch Lite, une paire de Joy-Con (vendue séparément) est nécessaire et le support de recharge inclinable Nintendo Switch est recommandé. Pour recharger les manettes Joy-Con, un appareil de rechargement tel que le support de recharge Joy-Con est également nécessaire.Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web Nintendo Switch Lite.

** Connexion Internet requise durant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante au service Nintendo Switch Online.