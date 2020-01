Trois nouvelles box Nintendo Switch

Au menu du jour: Zombie Army Trilogy, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate et Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX

Découvrez la conclusion apocalyptique de la franchise culte de jeux de tir, remontée, remasterisée et déchaînée dans une troisième campagne inédite !

Zombie Army Trilogy est un jeu de tir à la troisième personne alliant jouabilité coopérative et chaotique, horreur brutale et adrénaline intense.

Alors que la Deuxième Guerre mondiale touche à sa fin, affrontez des vagues incessantes de zombies dans une ambiance surnaturelle horrifique à travers une Allemagne en ruines et infestée de démons, et tentez désespérément de mettre fin à la puissance infernale lancée à l’assaut de l’Europe.

Enchaînez 15 missions terrifiantes à travers TROIS campagnes épiques pour jusqu’à QUATRE joueurs, puis affrontez des légions de super-soldats mort-vivants, des squelettes à armure, des snipers zombies, des soldats d’élite à tronçonneuse, des démons de feu et bien plus avant de faire face au Führer démoniaque en personne dans un ultime combat dont dépendra le sort de l’humanité !

Ressuscité. Remasterisé.

Vous connaissez déjà la série ? Voici une nouvelle manière de jouer à la franchise Zombie Army avec de nouvelles fonctionnalités de jeu, des démembrement de zombies, de nouveaux avatars, des graphismes améliorés et de nouveaux comportements et animations d’ennemis, puis mettez vos aptitudes à l’épreuve avec le système de score compétitif, les combos et les classements inédits

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX se déroule dans un monde peuplé exclusivement de Pokémon. À son réveil, le joueur se retrouve face à un Pokémon qu’il arrive à comprendre, avant de réaliser qu’il est lui-même devenu un Pokémon. Son nouvel ami lui apprend ensuite que ce monde a récemment été secoué par des catastrophes naturelles aux conséquences dévastatrices. Ils décident alors de former une équipe de secours afin d’aider les Pokémon en difficulté.

Dès le début du jeu, un test de personnalité déterminera quel Pokémon le joueur incarnera, et ce dernier devra ensuite sélectionner quel Pokémon l’accompagnera tout au long de son périple. Il est possible de choisir son avatar et son partenaire parmi 16 Pokémon différents. Le joueur pourra accepter des missions directement depuis le tableau d’affichage de la Poste Bekipan, ou par le biais de lettres envoyées à la base de l’équipe de secours. Chaque mission terminée permettra à son équipe de secours de remporter des Points de Secourisme. Lorsqu’elle aura amassé assez de points, elle passera du Grade Novice aux grades suivants, jusqu’à atteindre le Grade Or, l’objectif ultime pour toutes les équipes de secours.

Dans ce monde, les Donjons Mystère sont nichés dans des endroits variés, comme des montagnes, des canyons, des forêts et bien plus. Chaque Donjon Mystère possède une configuration différente. Le joueur devra les explorer pour terminer les nombreuses missions qui l’attendent.

Il y trouvera de nombreux objets qui lui seront utiles lors de son aventure, tels que des graines, des Baies et des CT. Tout comme la configuration des donjons, le type d’objets et leur emplacement varieront à chaque fois. Il faudra utiliser les bons objets au bon moment afin de secourir les Pokémon en difficulté !

Les donjons abritent de nombreux Pokémon prêts à attaquer. Les combats se dérouleront au tour par tour, ce qui signifie qu’après chaque action du joueur, l’ennemi réalisera lui aussi une action. Par chance, ce dernier ne fera rien tant que le joueur n’agira pas, ce qui lui donnera le temps de bien planifier la suite du combat. Attention toutefois, car une action ou un déplacement peu judicieux pourraient tourner la situation en sa défaveur. Pour traverser un donjon sans accroc, il est impératif d’étudier méticuleusement les actions des Pokémon ennemis et de garder son calme.

Ce jeu est compatible avec n’importe quel mode de la Nintendo Switch : le mode téléviseur, le mode sur table et le mode portable. De nouvelles fonctionnalités aideront les joueurs aussi bien vétérans que novices à contrôler leurs Pokémon et à progresser dans les donjons plus facilement :

Le déplacement automatique : ce nouveau mode a été ajouté pour permettre aux joueurs d’avancer dans leur aventure en toute simplicité. Il suffira d’appuyer sur le bouton L pour permettre au personnage principal et son équipe de se déplacer plus efficacement. Le déplacement automatique se désactivera à l’approche d’un ennemi.

La capacité la plus efficace : en temps normal, le joueur a le choix entre quatre capacités à utiliser contre l’ennemi. S’il ne sait pas laquelle utiliser et qu’il se trouve en face de ce dernier, il pourra appuyer sur le bouton A pour lancer la capacité la plus efficace sur lui.

Jusqu’à huit Pokémon alliés : à l’origine, le joueur n’était accompagné que de trois alliés, mais dans ce nouveau jeu, il pourra s’aventurer dans un donjon avec jusqu’à 8 alliés.

Tomber K.O. dans un donjon : si un joueur à la malchance de tomber K.O. dans un donjon, il pourra demander à d’autres joueurs de le secourir ou s’en charger lui-même en utilisant une autre de ses équipes de secours. Il pourra ensuite reprendre son aventure à partir de l’endroit où il est tombé K.O.

Une version démo de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sera disponible au téléchargement sans frais sur le Nintendo eShop plus tard dans la journée. Les joueurs pourront ainsi profiter du début du scénario et transférer leurs données de sauvegarde de la version démo dans la version complète du jeu lorsque celle-ci sortira. Il est également possible de précharger Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX depuis le Nintendo eShop.