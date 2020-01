Top des ventes de la semaine au Japon: la première semaine de 2020 commence avec un classement 100% Nintendo Switch

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020).

Le classement est en retard, suite aux fêtes de fin d’années chez Famitsu. Première semaine de l’année qui, traditionnellement, profite à Sony. Mais cette année, comme la précédente, les dépenses des étrennes se sont dirigés vers les jeux Nintendo Switch. Pokémon Epée & Bouclier est toujours premier, il dépasse les 3 millions, mais on peut penser qu’il est déjà à 4 millions de jeux vendus. Ce qui en ferait le plus gros succès de la série, déjà. On notera aussi qu’après une première semaine timide, Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Programme d’entraînement cérébral du Docteur Kawashima pour Nintendo Switch) est en hausse sur la deuxième semaine. On est loin des débuts en fanfare de la série, mais le jeu semble quand même garder un public.

01./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 196.925 / 3.185.059 <80-100%> (-19%)

02./02. [NSW] Luigi’s Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 52.434 / 558.432 <80-100%> (-12%)

03./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 52.195 / 2.711.204 <80-100%> (+28%)

04./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 46.963 / 1.192.902 <80-100%> (+15%)

05./06. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 <SPT> (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 44.605 / 239.733 <80-100%> (+9%)

06./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 43.274 / 3.496.326 <80-100%> (+22%)

07./08. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 41.455 / 76.151 <40-60%> (+19%)

08./09. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 37.903 / 1.301.613 <80-100%> (+9%)

09./10. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version <SPT> (Bandai Namco Games) {2019.07.25} (¥5.700) – 30.705 / 367.700 <80-100%> (-9%)

10./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 30.432 / 526.071 <80-100%> (-42%)

11./12. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 27.455 / 3.280.215 <80-100%> (+30%)

12./11. [NSW] Super Mario Maker 2 # <ACT> (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 27.378 / 827.882 <80-100%> (+4%)

13./13. [NSW] Disney Tsum Tsum Festival # <ETC> (Bandai Namco Games) {2019.10.10} (¥6.100) – 16.984 / 142.482 <80-100%> (-3%)

14./15. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> <ACT> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 14.441 / 762.030 <80-100%> (+19%)

15./16. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 11.586 / 1.492.935 <80-100%> (+4%)

16./17. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! <ACT> (Bandai Namco Games) {2018.07.19} (¥6.100) – 11.208 / 431.790 <80-100%> (+4%)

17./19. [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 10.045 / 2.057.591 <80-100%> (+32%)

18./14. [NSW] Yo-kai Watch 4++ <RPG> (Level 5) {2019.12.05} (¥6.480) – 9.486 / 56.382 <80-100%> (-23%)

19./22. [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition # <RPG> (Square Enix) {2019.09.27} (¥7.980) – 7.973 / 471.672 <80-100%> (+10%)

20./25. [NSW] Kirby Star Allies <ACT> (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) – 7.696 / 791.570 <80-100%> (+32%)

21./18. [NSW] Jikkyou Powerful Pro Baseball <SPT> (Konami) {2019.06.27} (¥6.980) – 7.444 / 217.703 <80-100%> (-11%)

22./00. [PS4] eFootball Winning Eleven 2020 <SPT> (Konami) {2019.09.12} (¥7.600) – 6.394 / 126.109 <80-100%>

23./24. [NSW] FIFA 20 <SPT> (Electronic Arts) {2019.09.27} (¥5.093) – 6.186 / 50.142 <80-100%> (+6%)

24./00. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2019.10.25} (¥7.900) – 6.046 / 215.127 <80-100%>

25./00. [NSW] Story of Seasons: Friends of Mineral Town <SLG> (Marvelous) {2019.10.17} (¥5.800) – 5.950 / 124.032 <80-100%>

26./00. [PS4] Detroit: Become Human [Value Selection] <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2018.11.21} (¥3.900) – 5.948 / 27.163 <80-100%>

27./27. [NSW] Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game <SPT> (Sega) {2019.07.24} (¥4.990) – 5.879 / 87.370 <80-100%> (+4%)

28./21. [PS4] New Sakura Wars # <ACT> (Sega) {2019.12.12} (¥8.800) – 5.483 / 166.771 <80-100%> (-26%)

29./00. [NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! # <RPG> (Pokemon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) – 5.425 / 1.690.731 <80-100%>

30./00. [NSW] Super Bomberman R [Smile Price Collection] <ACT> (Konami) {2018.11.29} (¥2.760) – 5.423 / 67.645 <80-100%>

Côté hardware, la Nintendo Switch s’offre une nouvelle hausse, elle qui est déjà bien haute. Les autres consoles sont, logiquement, en baisse. La Ps4 a, tout de même, bien performé durant 3/4 semaines en décembre, grâce à une promotion de 10.000 yens.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+ | NSW # | 273.420 | 232.827 | 247.914 | 3.829.532 | 3.172.290 | | PS4 # | 66.642 | 86.100 | 153.376 | 876.329 | 1.165.653 | | 3DS # | 2.699 | 4.549 | 22.943 | 108.121 | 376.349 | | PSV # | 51 | 28 | 3.330 | 6.080 | 99.814 | | ETC # | 77 | 274 | 371 | 6.730 | 7.969 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+ | ALL | 342.889 | 323.778 | 427.934 | 4.826.792 | 4.822.075 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+ | NSW L | 105.856 | 94.345 | | 1.171.494 | | | NSW | 167.564 | 138.482 | 247.914 | 2.658.038 | 3.172.290 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+

Autre classement intéressant, les ventes par années de software (Switch):

+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 01 | | 837.000 | 1.104.000 | 1.152.000 | 1.336.000 | | 02 | | 403.000 | 253.000 | 482.000 | 461.000 | | 03 | | 423.000 | 731.000 | 682.000 | 524.000 | | 04 | | 315.000 | 844.000 | 636.000 | 362.000 | | 05 | | 611.000 | 389.000 | 534.000 | 326.000 | | 06 | | 240.000 | 335.000 | 450.000 | 465.000 | | 07 | | 367.000 | 1.187.000 | 670.000 | 576.000 | | 08 | 1.535.000 | 281.000 | 495.000 | 582.000 | 469.000 | | 09 | 605.000 | 195.000 | 398.000 | 403.000 | 632.000 | | 10 | 441.000 | 279.000 | 916.000 | 460.000 | 377.000 | | 11 | 387.000 | <180.000 | 664.000 | 326.000 | 604.000 | | 12 | 1.360.000 | 1.482.000 | 2.042.000 | 3.541.000 | 1.248.000 | +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | | |<5.613.000 | 9.358.000 | 9.918.000 | 7.380.000 | +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

Projection Tsutaya semaine 2 (6 au 12 janvier) qui se confirmera (ou pas) mercredi avec le classement Famitsu:

01./01. [NSW] Pokemon Sword <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980)

02./02. [NSW] Pokemon Shield <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980)

03./05. [NSW] Minecraft <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600)

04./03. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480)

05./43. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980)

06./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200)

07./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980)

08./04. [NSW] Luigi’s Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980)

09./08. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 <SPT> (Sega) {2019.11.01} (¥5.990)

10./00. [NSW] Super Robot Wars X <SLG> (Bandai Namco Games) {2020.01.10} (¥7.600)

11./15. [PS4] Warriors Orochi 4 Ultimate <ACT> (Koei Tecmo) {2019.12.19} (¥7.800)

12./14. [NSW] Pokemon Sword / Shield Dual Pack <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥11.960)

13./18. [NSW] Splatoon 2 (Squid Debut Set + Nintendo Switch Online 1 Month Individual Membership) <ACT> (Nintendo) {2019.11.22} (¥5.980)

14./10. [NSW] Super Mario Party <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980)

15./11. [NSW] Super Mario Maker 2 <ACT> (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980)

16./36. [PS4] 13 Sentinels: Aegis Rim <ADV> (Atlus) {2019.11.28} (¥8.980)

17./22. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2019.10.25} (¥7.900)

18./20. [NSW] Story of Seasons: Friends of Mineral Town <SLG> (Marvelous) {2019.10.17} (¥5.800)

19./12. [NSW] Yo-kai Watch 4++ <RPG> (Level 5) {2019.12.05} (¥6.480)

20./13. [PS4] New Sakura Taisen <ACT> (Sega) {2019.12.12} (¥8.800)