Résumé complet du Nintendo Direct Smash Bros. Ultimate du jeudi 16 janvier 2020

Le professeur du monastère de Garreg Mach est le cinquième combattant additionnel de Super Smash Bros. Ultimate. Le développement de six autres combattants additionnels a été annoncé et le DLC Fire Emblem: Three Houses – Ombres embrasées sera disponible le 13 février.

16 janvier 2020 – C’est l’heure de la rentrée ! Byleth, célèbre mercenaire et professeur Fire Emblem : Three Houses, vient donner une leçon de combat aux joueurs de Super Smash Bros. Ultimate. Dans une vidéo diffusée aujourd’hui même, Masahiro Sakurai, directeur de Super Smash Bros. Ultimate, a montré pour la première fois en action ce personnage aguerri de la série Fire Emblem qui entrera dans l’arène le 29 janvier. M Sakurai a fait la démonstration de son style de combat unique qui lui permet de garder ses distances, dévoilé le nouveau stage Monastère de Garreg Mach et annoncé 11 nouvelles pistes audio tirées de la série Fire Emblem. Tout ceci sera disponible dans Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch plus tard dans le mois. Par ailleurs, le contenu additionnel Fire Emblem: Three Houses – Ombres embrasées arrivera le 13 février dans le cadre du pass d’extension de Fire Emblem: Three Houses.

Le nouveau contenu pour Super Smash Bros. Ultimate sera disponible pour les possesseurs du Fighters Pass de Super Smash Bros Ultimate ainsi que pour ceux qui achèteront le set de combattant 5 séparément*. En plus de l’annonce de Byleth, le développement du Fighters Pass Vol. 2 qui inclura 6 combattants supplémentaires a été dévoilé. En achetant le Fighters Pass Vol. 2 à l’avance, les joueurs auront accès à six nouveaux sets de combattant dès leurs sorties respectives. Chaque set inclura un nouveau combattant, un stage et de nouvelles pistes audio. Les acheteurs du Fighters Pass Vol. 2 recevront également en bonus un costume pour épéiste Mii exclusif : l’équipement archéonique de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Autre annonce de cette présentation, les fans de Fire Emblem: Three Houses peuvent se préparer à lever le secret sur la quatrième maison de l’Académie des officiers, les Loups de cendre, quand le DLC Fire Emblem: Three Houses – Ombres embrasées sera disponible le 13 février dans le cadre du pass d’extension de Fire Emblem: Three Houses.

Byleth devient le 80e personnage de jeu vidéo jouable inclus dans Super Smash Bros. Ultimate, le plus grand crossover de l’histoire du jeu vidéo. Comme au cours de ses exploits dans Fire Emblem: Three Houses, sa présence suffit à changer le cours d’un combat et sa liste d’attaques lui permet d’effectuer des choix stratégiques entre posture défensive et attitude offensive. Maniant l’Épée du Créateur ainsi que trois autres Reliques de Héros, Byleth devra choisir avec discernement les moments où tenir sa position et ceux où tenter une percée dans les rangs adverses.

Divers personnages populaires de Fire Emblem: Three Houses feront également des apparitions dans le stage qui accompagne Byleth, le Monastère de Garreg Mach, dont Edelgard des Aigles de jais, Claude des Cerfs d’or et Dimitri des Lions de saphir.

Un tableau des esprits additionnel incluant la plupart des personnages de Fire Emblem: Three Houses faisant une apparition dans le stage de Byleth sera aussi ajouté, ainsi qu’une nouvelle route en mode classique, « Lignée de légende », qui propose des stages tirés de Fire Emblem en retraçant l’histoire de la série.

De plus, un nouveau costume pour combattant Mii inspiré du héros éponyme du run and gun indépendant Cuphead sera disponible à l’achat à partir du 29 janvier. Les acheteurs de ce costume recevront en même temps une nouvelle piste audio, Floral Fury, que l’on peut entendre dans le jeu Cuphead original pendant le combat de boss contre Fred Aster.

Enfin, les figurines amiibo de deux autres combattants de Super Smash Bros. Ultimate seront disponibles à la vente à partir du 17 janvier : Samus sombre, le mystérieux double maléfique de Samus, et Richter, le combattant écho du manieur de fouet Simon Belmont.

D’autres combattants additionnels, accompagnés de stages et de musiques seront ajoutés à Super Smash Bros. Ultimate via le Fighters Pass Vol. 2. Les joueurs pourront continuer d’acheter le Fighters Pass actuel pour 24,99 € afin d’accéder aux cinq premiers sets de combattant. Les quatre combattants additionnels déjà jouables, Joker, le héros, Banjo & Kazooie et Terry Bogard seront rejoints le 29 janvier par Byleth. Il est également possible d’acheter chaque set de combattant séparément pour le prix de 5,99 €.

*La version complète du jeu (vendue séparément) est requise pour utiliser les DLC.