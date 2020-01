Lancements surprises de The Walking Dead: Season Two et A New Frontier sur Nintendo Switch

Avec tout le bordel autour de la fermeture du studio Telltale, nous n’avons eu finalement que la première et la dernière saison des jeux The Walking Dead sur Nintendo Switch, jusqu’à aujourd’hui, et spoiler, c’est toujours la foire.

Le plan initial de The Walking Dead : Saison 2 et de The Walking Dead : A New Frontier était de les sortir sur Nintendo Switch le 10 septembre 2019. Finalement, il a été annoncé que les deux jeux manqueraient cette date, mais une nouvelle date de sortie n’avait pas été communiquée. Mais, sans prévenir personne, Skybound Games vient de sortir les deux jeux aujourd’hui sur l’eShop US pour 14$99 chacun.

Chez nous, seul The Walking Dead: A New Frontier est disponible pour 14€99 et on ne sait rien de la sortie prochaine (ou pas) de The Walking Dead : Saison 2…