Focus Home Interactive et Blackbird Interactive s’associent pour le développement d’un nouveau jeu

Focus Home Interactive (World War Z, GreedFall, A Plague Tale: Innocence, etc) est ravi d’annoncer un nouveau partenariat avec Blackbird Interactive, les créateurs d’Homeworld: Desert of Kharak et Homeworld 3.



Le titre issu de ce nouveau partenariat se déroulera dans un univers original, et bénéficiera du savoir-faire de Focus Home Interactive pour imposer des jeux originaux et innovants, ainsi que de l’expertise de Blackbird dans la création d’expériences de science-fiction uniques et ludiques. Le jeu devrait générer un intérêt certain de la part des joueurs lors de son annonce à la PAX de Boston le mois prochain.

Blackbird Interactive est un studio indépendant formé de vétérans de l’industrie, basé à Vancouver. En 2016, Blackbird a lancé Homeworld: Déserts de Kharak, un jeu de stratégie en temps réel acclamé par la critique. En 2018, la société a lancé Project Eagle, un projet éducatif gratuit simulant une base sur Mars, en association avec la NASA et le Jet Propulsion Laboratory. Ils travaillent actuellement sur le développement de plusieurs titres, dont Homeworld 3. Leur nouveau projet, en partenariat avec Focus Home Interactive, est le produit d’une équipe passionnée qui travaille d’arrache-pied au développement d’un jeu innovant et d’une nouvelle licence.

Rob Cunningham, CEO et fondateur de Blackbird Interactive, déclare : ‘Nous sommes vraiment excités à la perspective de travailler avec les équipes de Focus. Dès notre premier entretien, il était clair qu’ils étaient le partenaire idéal pour permettre à notre nouveau projet de toucher un large public. Focus partage notre vision de la création de titres originaux de qualité, et ont entièrement adopté ce nouvel univers que nous créons. Nous nous sentons extrêmement chanceux et reconnaissants de cette opportunité, et nous sommes impatients de débuter ce nouveau partenariat excitant et productif !’

John Bert, Directeur des Opérations chez Focus Home Interactive déclare : ‘Nous sommes ravis d’accueillir Blackbird Interactive parmi nos partenaires. Nous avons été séduits par le projet unique développé par ce talentueux studio, qui symbolise parfaitement toute la volonté de Focus de continuer de soutenir les jeux originaux et innovants. Nous sommes impatients de dévoiler ce titre lors de la PAX East de Boston fin Février.’

Prévu pour une sortie en 2020, ce nouveau jeu développé par Blackbird Interactive et édité par Focus Home Interactive sera dévoilé lors de la PAX de Boston.