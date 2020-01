Mosaic, la première expérience de MosaicCorp est disponible sur Nintendo Switch & Xbox One

Une expérience sombre et surréaliste sur la vie moderne qui n’attend que vous.

Aujourd’hui marque le jour de la sortie de MOSAIC, le premier produit d’expérience signé MosaicCorp™, sur Nintendo Switch et Xbox One. Nos partenaires chez le studio de développement indépendant Krillbite Studio et chez l’éditeur de jeux Raw Fury ont effectué les tests nécessaires pour créer un produit qui respecte nos directives strictes. Il est temps de partager à tous les employés le résultat final.

Description finale de l’expérience :

MOSAIC est un jeu surréaliste sur la culture d’entreprise. Il explore l’isolement urbain et notre relation tordue avec la technologie moderne. L’expérience est inspirée par la monotonie de nos routines et de nos distractions quotidiennes. Un voyage sombre et lent entrecoupé de moments d’espoir vous attend, si vous arrivez à résister aux corvées imposées par le système. Dans une ville froide et surpeuplée, vous vivrez l’ennui de la vie quotidienne – jusqu’à ce que des événements étranges commencent à se produire.

L’équipe Sentiment a approuvé la diffusion de ce message, et nous avons pu constater qu’il résonnait chez les principales parties prenantes lors des tests de focalisation que nous avons effectués.

Mosaic est aussi disponible sur iOS, tvOS et MacOS via Apple Arcade, ainsi que sur Windows, Mac et Linux via Steam et GOG.com et à venir sur PlayStation®4.