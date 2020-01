Selma and the Wisp (Nintendo Switch) – Le test

Selma and the Wisp

Selma and the Wisp est un jeu d’aventures, plateformes et casse-tête qui nous plonge dans un univers très spécial. Édité par Ultimate Games et développé par Toucan Studio, ce jeu nous emporte dans un monde sombre à l’ambiance lugubre, qui nous rappelle fortement le jeu Limbo qui, à l’époque, avait marqué les esprits par son originalité. Est-ce que Selma va marquer notre esprit ? Réponse dans le test.

Histoire et gameplay :

C’est l’histoire d’un couple indissociable : vous êtes un feu follet et vous devez guider Selma dans un monde ténébreux, rempli de pièges et d’énigmes à résoudre, pour libérer le passage. “Il faut toujours suivre la lumière, toujours aller vers la lumière” disait une dame dans le jeu “Alan Wake” ! Et bien ça tombe très bien, ce conseil qui m’avait marqué à l’époque doit être appliqué à la lettre dans cette aventure. Vous aurez la possibilité de faire attendre Selma, le temps d’inspecter la zone, d’écarter tous les dangers qui se trouvent sur votre chemin… Mais attention, si vous vous éloignez trop d’elle, Selma prend peur, elle se met à pleurer et finit par mourir de peur dans le noir.

Une jauge de vie, qui est représentée par son cœur, se vide et c’est la fin. Pareil pour vous, vous n’êtes pas éternel. Lors de votre aventure, vous devrez récupérer des genres de lucioles qui rechargent votre énergie lumineuse et donc, votre vie. Tout cela se passe dans une aventure qui nous rappelle fortement le jeu vidéo Limbo et on ne s’en plaindra pas. En revanche, Limbo avait quand même de la difficulté alors que dans Selma and the Wisp, c’est quand même assez facile d’avancer. La plupart des pièges ne demandent pas trop de réflexion sur les 10 niveaux que vous aurez à franchir. Il vous faudra une grande méfiance à chaque fois que vous allez faire un pas mais malgré tout, je note que certains pièges sont assez répétitifs et vous enlèvent peu à peu ce côté craintif.

Graphisme :

Coté graphisme c’est vraiment très joli ! Le côté art graphique lugubre et la musique donnent une ambiance vraiment spéciale à ce jeu et on prend vraiment du plaisir à jouer. D’ailleurs, l’ambiance est vraiment captivante et elle donne ce côté suspense que l’on adore tant.