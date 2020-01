Tour d’actualité Nintendo Switch: 5 jeux annoncés, Season Pass, concours, versions physiques, etc…

Captain Tsubasa : Rise of New Champions

L’actualité est assez riche pour un dimanche.

Knightin’+ est annoncé sur l’eShop pour le mois prochain, le Zelda-like sera à 5€ normalement.

Rejoignez le courageux Sire Lootalot dans sa quête épique dans cette courte aventure Zelda-lite ! Explorez et frayez-vous un chemin à travers les donjons remplis de pièges, d’énigmes et d’artefacts magiques. Et, bien-sûr, montrez aux boss qui est le patron.

Knightin’+ est un jeu d’aventure classique créé par une seule personne (Et oui, c’est moi !) inspiré par les chefs-d’œuvres des années 90.

Alors à quoi pouvez-vous vous attendre venant de ce jeu ? Résumons.

Une expérience de jeu d’aventure typique (exploration de donjons, combats contre des monstres, énigmes à résoudre, ramassage de butins, déverrouillage de nouvelles habilités, passage au donjon suivant…)

Une histoire sarcastique (qui ne doit surtout pas être prise au sérieux)

Des graphismes raffinés en pixel art

Une bande son accrocheuse

No Brakes Games et Curve Digital sont fiers d’annoncer le deuxième concours de construction de niveaux jamais organisé pour le bien-aimé puzzle multi-plateforme basé sur la physique, Human : Fall Flat.

Ce concours a pour thème la « Journée du sport » et un grand prix de 10 000 dollars US sera décerné à celui qui aura produit le meilleur niveau, jugé par l’Humain : l’équipe de développement de Fall Flat.

Pour voir un exemple de la variété et de la profondeur du contenu généré par l’utilisateur possible dans Human : Fall Flat, regardez cette bande-annonce présentant les gagnants du concours de l’année dernière :

Le concours a d’abord été conçu pour récompenser Human : Fall Flat pour tous les niveaux inventifs, imaginatifs et franchement époustouflants qu’ils produisaient pour le hit « Unity powered ». Pour avoir une chance de remporter la médaille d’or du dernier concours, le gagnant potentiel devra s’assurer que son niveau est rejouable et offre des possibilités de jeu coopératif local et multijoueur en ligne attrayantes.

Si vous n’êtes pas encore entré dans le monde de Human’s: Fall Flat’s, consultez ce guide pratique qui offre de l’aide pour mettre tout créateur en herbe sur la voie de la victoire : handy guide. Le gagnant recevra non seulement 10 000 USD, mais verra également son niveau publié dans une nouvelle mise à jour de contenu pour toutes les versions de Human : Fall Flat (PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch) plus tard dans l’année. Toutes les contributions doivent être soumises avant le 1er mars 2020 via Steam Workshop.

Ce concours fait suite au concours de l’année dernière remporté par Swiety Krab et Gotcha, qui ont tous deux gagné 10 000 dollars US chacun pour leurs niveaux « Thermal » et « Factory » respectivement. Les deux niveaux sont disponibles pour tous sur Steam Workshop dès maintenant et seront disponibles dans le jeu de base sur toutes les plateformes PC et consoles en 2020.

« Je suis surpris de voir à quelle vitesse une autre compétition arrive », a déclaré Tyler Ehninger (Gotcha), gagnant de la compétition Workshop n°1. « Ce sera formidable de voir les autres créateurs étonnants qui ont si bien réussi au premier tour avoir une autre occasion de montrer leurs talents, et de voir beaucoup de nouveaux créateurs nous rejoindre ».

« Je n’avais aucune expérience de la modélisation 3D avant 2019, donc ces concours peuvent vraiment être gagnés par n’importe qui ! Et le monde du sport offre tellement de possibilités que je peux déjà imaginer le nombre incroyable d’entrées de niveaux différents qu’il y aura », a-t-il ajouté.

Après une vidéo de gameplay, Captain Tsubasa : Rise of New Champions revient aujourd’hui avec une nouvelle vidéo, un message du créateur de la série (en anglais).

BANDAI NAMCO Entertainment Europe est fier d’annoncer son nouveau jeu de football d’arcade basé sur la franchise Captain Tsubasa – Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Le jeu sera disponible en 2020 sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC.

Les fans occidentaux pourront enfin profiter d’un jeu vidéo Captain Tsubasa, qui apportera indéniablement un nouveau souffle à l’offre de jeux vidéo de football grâce à ses actions exaltantes et tirs hors normes qui ont rendu la licence célèbre, et ce pour la première fois sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC. Captain Tsubasa : Rise of New Champions proposera des graphismes fidèles à l’anime et un gameplay accessible, tout en offrant de multiples modes de jeu pour que le fan de football s’amuse sur et en dehors du terrain !

« Réussir à obtenir la licence Captain Tsubasa et pouvoir proposer un jeu de football au marché occidental est un rêve devenu réalité », déclare Hervé Hoerdt, Senior VP Marketing, Digital & Content chez BANDAI NAMCO Entertainment Europe. « Captain Tsubasa : Rise of New Champions n’est pas seulement créé pour les fans du manga mais sera apprécié par les fans de football du monde entier ! »

Le 2D side-scroller RPG adventure Underhero est annoncé sur Nintendo Switch pour le 14 février pour $16.99.

On découvre dans une petit live de XSEED du gameplay en anglais de Rune Factory 4 Special, le remaster HD du RPG de simulation sorti sur 3DS, qui sera disponible en version physique comme sur l’eShop en France le 28 février 2020.

Marvelous Europe Limited est fier de vous annoncer que cette sortie Nintendo Switch de Rune Factory 4 Special contiendra des doublages en anglais et en japonais, ainsi que des textes localisés en anglais, allemand et français.

Au moment du lancement de Rune Factory 4 Special sur Nintendo Switch, vous pourrez télécharger gratuitement “Another Episode” sur le Nintendo eShop. Cette extension restera gratuite jusqu’au 26 mars 2020 et les joueurs pourront la conserver pour toujours.

Ce contenu supplémentaire contient des histoires illustrées pour les 12 personnages et sera entièrement doublé en anglais et en japonais.

Rune Factory 4 Special inclut une nouvelle vidéo d’introduction, un niveau de difficulté “Enfer” plus difficile et un “Newlywed Mode”qui propose de nouveaux épisodes narratifs basés sur la vie de couple des 12 protagonistes du jeu. Ces personnages bénéficieront de nouveaux doublages et de nouvelles cinématiques in-game !

Caractéristiques :

La série Rune Factory fait ses débuts sur Nintendo Switch – Le spin-off populaire de la série STORY OF SEASONS revient dans le remaster HD du jeu Nintendo 3DS classique qui associe l’agriculture et la vie familiale avec le combat et le domptage de monstres, combiné à une histoire épique accessible aux nouveaux joueurs comme aux vétérans de la série.

Un monde où chaque jour est rempli d’aventure – Que vous décidiez de gouverner en tant que nouveau seigneur local, de labourer les champs, d’interagir avec les habitants de la ville ou de visiter un donjon pour affronter de dangereux ennemis, la quantité d’activités diverses vous garantit que chaque jour sera une nouvelle aventure.

Personnalisez votre stratégie de combat avec des armes, des objets et des alliés varies – Utilisez des épées, des lances, des bâtons et d’autres armes en plus de magie pour personnaliser vos tactiques de combat et affronter les monstres redoutables qui vous attendent dans les donjons parsemés de pièges. Invitez les citadins, devenez ami avec certains monstres, et devenez plus forts ensemble.

De nombreuses options romantiques pour les nouveaux et les anciens joueurs – L’ajout du « Newlywed Mode » permet aux joueurs d’approfondir leurs relations une fois leurs vœux de mariage échangés, tandis que les nouvelles scènes cinématiques et le mode « Veteran » garantissent un nouveau contenu original pour les fans de longue date.

A l’EVO Japon aujourd’hui, SNK a annoncé le passage de la saison 2 pour Samurai Shodown. Mina Majikikina, Sogetsu, Iroha, et un quatrième personnage mystère seront ajoutés au titre de combat qui arrive sur Nintendo Switch.

Le duel se poursuit sur Nintendo Switch !

Depuis sa création en 1993, la série Samurai Shodown a redéfini les codes du jeu de combat à l’arme blanche. 11 années s’étaient écoulées depuis la sortie du dernier opus, mais un nouvel épisode arrive sur Nintendo Switch ! Découvrez le jeu de combat qui a conquis le monde entier !

■ Des guerriers hors pair s’affrontent dans le Japon du XVIII siècle !

13 personnages font leur retour, rejoints par 3 nouveaux arrivants. Ce nouvel opus se déroule un an avant les événements du jeu original, moment où les tensions atteignent leur paroxysme au pays du soleil levant !

■ Un jeu à la fois tactique et viscéral !

Les mécaniques de jeu emblématiques de Samurai Shodown comme la jauge de Rage, la Lame Éclair et les coups super spéciaux sont de retour ! Vous allez sentir votre cœur palpiter quand, à l’article de la mort, vous renverserez la situation d’un seul coup ! Retrouvez toute la puissance et les sensations propres à la série avec Samurai Shodown sur votre Nintendo Switch !

■ Jouez n’importe où et n’importe quand avec la Nintendo Switch :

Grâce au Mode sur table de la Nintendo Switch, affronter un ami n’avait jamais été aussi simple. Il suffit de lui passer un Joy-Con et le tour est joué ! De plus, vous pouvez combattre n’importe où dans le monde grâce au Mode portable.

■ De nouveaux DLC proposant des personnages palpitants, prêts à rejoindre le combat !Certains des personnages préférés des fans comme Rimururu, Kubikiri Basara, Kazuki Kazama, ou bien encore Wan Fu font leur grand retour dans SAMURAI SHODOWN ! Mais ils ne sont pas les seuls ! En effet, Hisame Shizumaru de Samurai Shodown III est disponible gratuitement !

POWER A a récemment dévoilé deux manettes sur le thème d’Animal Crossing pour Switch, mais ils vont également sortir quelque chose pour un autre jeu sortant 20 mars. La société prépare une manette sur le thème de DOOM Eternal, dont le lancement est prévu pour le 10 mars 2020. C’est exactement la même chose que les autres manettes sans fil améliorées de POWER A, mais avec un thème DOOM Eternal.

Bridge Constructor Ultimate Edition sera disponible à partir du 31 janvier 2020 et occupera 225 Mo d’espace. Le jeu peut être préchargé dès maintenant, et vous pouvez l’obtenir au prix réduit de 12 $. Le jeu est normalement vendu au prix de 15 $.

Voici trois nouvelles vidéos du jeu Mortal Kombat 11 qui reviennent sur « Le Joker ». Ce nouveau combattant sera disponible en accès anticipé dès 28 janvier pour les possesseurs du Kombat Pack et le 4 février 2020 pour l’ensemble des joueurs.

Super Rare Games annonce aujourd’hui un partenariat avec Demimonde pour la sortie physique d’Octahedron pour la Nintendo Switch.

Les pré-commandes pour le jeu seront ouvertes le 30 janvier, exclusivement sur superraregames.com.

La sortie physique contient deux caractéristiques exclusives à la version en boîte, un tout nouveau mode facile, au cas où les choses deviendraient trop difficiles, et une option en langue japonaise.

À propos d’Octahedron

Surfez dans un monde souterrain palpitant sur des plates-formes que VOUS tirez de l’air, où et quand vous voulez, dans ce jeu de plates-formes d’action psychédélique. Déverrouillez des capacités dévastatrices sur plus de 50 niveaux artisanaux en défiant la gravité à un rythme effréné.

Faites frire vos ennemis à l’aide de rayons laser, émiettez les murs et résolvez des énigmes, tandis que les obstacles et les ennemis se déplacent au rythme du jeu. Montez dans le monde souterrain de Veetragoul et laissez-vous emporter par la musique de Chipzel, Andre Sobota, Derek Howell et Monomirror.

Profitez des toutes nouvelles fonctionnalités et du contenu exclusif de la Nintendo Switch Edition : De nouvelles médailles de contre-la-montre, des dizaines de nouveaux défis spéciaux et de nouveaux déblocages d’après-match.

L’édition Super Rare comprendra un manuel de 20 pages en couleur, un dessin d’intérieur, un autocollant exclusif, ainsi que trois cartes à collectionner choisies au hasard parmi les cinq cartes du jeu.

Commandez votre exemplaire standard le 30 janvier sur superraregames.com pour 29,99€.

Voici une série d’images pour Please The Gods sur Nintendo Switch. Situé dans le royaume des dieux, ce RPG fantastique au tour par tour proposera des combats aux dés à l’ancienne contre des créatures et des monstres mythiques. Sortie le 3 février 2020 pour un prix de 9.99€.

Et on termine aujourd’hui avec un jeu que ma femme a déjà précommander avant même la fin de l’article (true story). La Nintendo Switch accueillera dans trois jours Horse Farm. Prévu pour sortir le 29 janvier pour 19.99€, ce titre en 3D isométrique permettra ici de construire votre propre centre équestre avec des chevaux, des bâtiments variés et plus encore. Avec des mission diverses, les joueurs auront la possibilité d’embaucher du personnel mais aussi préparer des repas et les vendre aux clients ou encore fournir de l’eau et de la paille pour les animaux.