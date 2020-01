Two Point Hospital sur console, ça donne quoi ? Découvrez-le dans en vidéo !

Le roi de la simulation hospitalière Two Point Hospital est bientôt de retour sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 25 février prochain. Les chirurgiens d’élite de Two Point Studios offrent un aperçu complet de ces versions console, entièrement repensées pour tirer au mieux parti des possibilités offertes par leurs contrôleurs.

Qu’est ce que Two Point Hospital ? Quoi de neuf ou de différent sur console ? Comment le jeu fonctionne-t-il à la manette ? Le Lead Designer Ben Huskins et la Senior UI/UX Artist Lauren Woodroffe répondent à ces questions, tout en parcourant le premier niveau du jeu sur PlayStation 4.

Au lancement, les joueurs console pourront également se plonger dans les deux extensions à succès, « Bigfoot » et « Pebberly Island », et profiter de l’ensemble des mises à jour gratuites qui ont été déployées sur la version PC de Two Point Hospital, depuis sa sortie en août 2018.

Two Point Hospital est disponible en précommande numérique sur PlayStation 4 et Xbox One dans leurs boutiques en ligne respectives, et le sera bientôt sur Nintendo Switch. Pour précommander l’édition physique de Two Point Hospital sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, rendez-vous sur www.twopointhospital.com.