Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en février 2020

On entend souvent qu’il n’y a pas de jeux avant Animal Crossing sur Nintendo Switch qui arrivera le 20 mars prochain. Sur cette fausse information, je vous laisse avec notre sélection des jeux à suivre en février 2020, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

En physique :

Métro Redux (28 février)

Cette ultime édition comprendra les versions définitives de Metro 2033 et de Metro: Last Light. Développé par 4A Games, ce bundle contiendra deux campagnes complètes, qui combinées créeront une aventure solo épique ! Metro Redux immergera les joueurs dans l’un des mondes les plus oppressants de l’univers des jeux vidéo, et cette fois-ci sur Nintendo Switch. En plus des deux campagnes, Metro Redux contient tous les DLC de Metro: Last Light offrant ainsi plus de 10h de contenu bonus. Les joueurs pourront découvrir la vie du metro de Moscou à travers deux styles de jeu uniques : utilisez le style de jeu “Survie” afin d’appréhender le jeu comme un survival horror ou choisissez le style « Spartiate » avec un mode de jeu tourné action.

Les acheteurs de la version physique de Metro Redux trouveront les deux jeux et tous les DLC sur une seule et même cartouche 16GB, sans avoir besoin de télécharger du contenu additionnel. Le pack de précommande Ranger Cache est disponible chez vos revendeurs habituels. Il contient un ensemble de badges, un fourreau pour le jeu, une jaquette alternative recto-verso, quatre cartes postales recto-verso et un poster A2 recto-verso.

A propos de Metro Redux :

En 2013 le monde a été dévasté par un événement apocalyptique, annihilant quasiment toute l’humanité et transformant la surface de la Terre en un désert toxique. Une poignée de survivants a trouvé refuge dans les profondeurs du métro de Moscou et la civilisation humaine est entrée dans un nouvel Âge sombre.

Une génération entière est née et a grandi sous terre et les Stations-Cités du métro luttent pour leur survie, s’affrontant les unes les autres et combattant les horreurs mutantes qui les attendent à l’extérieur… Vous êtes Artyom, né juste avant l’apocalypse, mais élevé sous la surface. Ne s’étant jamais aventuré au-delà des limites de la ville, un événement fatidique déclenche une mission désespérée au coeur du métro afin d’avertir le reste de l’humanité d’une menace imminente.

Mais écouteront-ils ? Plutôt que de rester soudées, les factions du métro sont en proie à une quête ultime pour le pouvoir, à savoir un dispositif apocalyptique des coffres de l’armée D6. Une guerre civile se prépare et pourrait effacer l’humanité de la surface de la Terre à jamais.

Quelques caractéristiques :

Immergez-vous dans le métro de Moscou – Prenez part à l’un des jeux les plus immersifs, maintenant sur Nintendo Switch

Affrontez les horreurs de l’Apocalypse russe – équipez-vous de votre masque à gaz et de votre arsenal d’armes craftées et faites face à la menace de mutants mortels, de vos ennemis humains, et des terrifiants environnements.

Deux campagnes et tous les DLC inclus – Metro Redux inclut deux campagnes complètes qui combinées créent une aventure solo épique, avec plus de 10h de bonus en plus. Les deux styles de gameplay ainsi que le mode Ranger créé une certaine rejouabilité.

Deux styles de jeu uniques : ‘Spartiate’ et ‘Survie’ – Choisissez une jouabilité orientée Survival Horror, ou une jouabilité orientée action.

Darksiders Genesis (14 février)

DARKSIDERS: GENESIS Genesis offre un premier aperçu du monde de DARKSIDERS avant les évènements du premier titre. De plus, il introduit le quatrième et dernier cavalier de l’Apocalypse, DISCORDE, ainsi qu’un gameplay coopératif, disponible pour la toute première fois dans l’histoire de la série.

Depuis des temps reculés, LE CONSEIL maintient l’équilibre de la réalité. Les CAVALIERS sont ses bras armés : il s’agit de Nephilim (puissantes créatures nées de l’union contre nature entre anges et démons) qui ont juré allégeance au Conseil et ont été dotés de pouvoirs incommensurables. Cependant, leur histoire est tragique : les cavaliers reçurent l’ordre d’utiliser cette puissance pour éradiquer leur propre espèce. S’ensuivit une bataille sanglante sur Éden. Obéissant au Conseil, les cavaliers massacrèrent les Nephilim.



Encore sous le choc des événements ayant secoué Éden, GUERRE et DISCORDE se voient confier une nouvelle mission : LUCIFER, roi démon mystérieux et retors, se prépare à rompre l’équilibre en conférant des pouvoirs aux maîtres-démons de l’Enfer. Guerre et Discorde doivent traquer ces démons, rassembler des informations et démêler l’écheveau d’une conspiration démoniaque menaçant de perturber irrémédiablement l’équilibre et la trame même de la création.



DARKSIDERS: GENESIS est un jeu d’action/aventure proposant de se frayer un chemin jusqu’en Enfer et d’affronter au pistolet ou à l’épée des hordes de démons, d’anges et autres créatures intermédiaires. Genesis offre un premier aperçu du monde de DARKSIDERS avant les évènements du premier titre. De plus, il introduit le quatrième et dernier cavalier de l’Apocalypse, DISCORDE, ainsi qu’un gameplay coopératif, disponible pour la toute première fois dans l’histoire de la série.

Caractéristiques :

Éliminez des anges et des démons avec Discorde, le cavalier au pistolet jouable pour la première fois

Passez instantanément de Guerre à Discorde, deux puissants cavaliers, dans des parties en solo frénétiques

Explorez l’univers épique de Darksiders et semez le chaos avec un ami en mode coopératif pour deux joueurs

Découvrez une toute nouvelle campagne se déroulant avant les événements du premier Darksiders et dévoilant les origines des Sept Sceaux

Améliorez la force et les pouvoirs de vos personnages en récupérant des objets, aptitudes, améliorations d’armes, cœurs de créatures et plus encore

SNACK WORLD: MORDUS DE DONJONS – GOLD (14 février)

Votre village a été envahi, vous allez donc devoir prendre les armes et vous transformer en aventurier héroïque pour vous venger du terrible Sultan Vinaigre ! Dans ce jeu de rôle, vous explorez des donjons générés aléatoirement pour mettre la main sur des trésors toujours plus rares, et vous pouvez faire équipe avec jusqu’à trois autres trublions en local ou en ligne pour terrasser de terribles tyrans !

L’histoire

Vous vous évanouissez, aux portes de la mort, devant celles de Tutti-Frutti. Vous n’avez aucun souvenir… mais au moins, vous rencontrez de fabuleux amis avec qui voyager !

Vous êtes le mordu de votre propre donjon !

Personnalisez votre coiffure, votre bouche, votre corps et tout le reste pour créer un personnage qui vous ressemble avant de partir à l’aventure.

Changez de jaras dans le feu de la bataille !

Les jaras sont des équipements divers, armes, boucliers, toniques de soin ou parfums aux effets aléatoires, qui peuvent être miniaturisés pour que vous puissiez les emporter partout sans effort. Changez-en à votre guise en combat pour vous adapter à chaque adversaire !

Un p’tit snack ?chouledogue

Les snacks sont des images représentant des créatures et des personnages loufoques qui peuvent être invoqués et se battre à vos côtés lors des combats.

Accumulez les trésors et devenez le héros de Tutti-Frutti !

Mieux vous vous en sortez lors des quêtes, plus vous gagnez de trésors ! Une foule de quêtes variées vous attendent, et avec un peu de chance, vous pourrez même repartir avec du butin ultra rare !

Les gens ont besoin de vous

Tirez Blanche-Quetsche de son sommeil, soutenez les Aromagirls, aidez un chouledogue et même un monstre un peu excentrique… les quêtes annexes vous fourniront de multiples occasions de faire le bien autour de vous !

Un jeu de rôle pour toutes les générations

Combinez fantastique et technologie dans ce jeu de rôle accessible et moderne qui casse les codes !

Au fait, pourquoi y a “Gold” dans le titre ?

Parce que cette version inclut tout le contenu téléchargeable qui avait été distribué pour le jeu original sorti au Japon. Aucun achat supplémentaire n’est requis.

Two Point Hospital (25 février)

Le roi de la simulation hospitalière Two Point Hospital est bientôt de retour sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 25 février prochain.

Qu’est ce que Two Point Hospital ? Quoi de neuf ou de différent sur console ? Comment le jeu fonctionne-t-il à la manette ? Le Lead Designer Ben Huskins et la Senior UI/UX Artist Lauren Woodroffe répondent à ces questions, tout en parcourant le premier niveau du jeu sur PlayStation 4.

Au lancement, les joueurs console pourront également se plonger dans les deux extensions à succès, « Bigfoot » et « Pebberly Island », et profiter de l’ensemble des mises à jour gratuites qui ont été déployées sur la version PC de Two Point Hospital, depuis sa sortie en août 2018.

Samurai Shodown (25 février)

Le duel se poursuit sur Nintendo Switch !

Depuis sa création en 1993, la série Samurai Shodown a redéfini les codes du jeu de combat à l’arme blanche. 11 années s’étaient écoulées depuis la sortie du dernier opus, mais un nouvel épisode arrive sur Nintendo Switch ! Découvrez le jeu de combat qui a conquis le monde entier !

■ Des guerriers hors pair s’affrontent dans le Japon du XVIII siècle !

13 personnages font leur retour, rejoints par 3 nouveaux arrivants. Ce nouvel opus se déroule un an avant les événements du jeu original, moment où les tensions atteignent leur paroxysme au pays du soleil levant !

■ Un jeu à la fois tactique et viscéral !

Les mécaniques de jeu emblématiques de Samurai Shodown comme la jauge de Rage, la Lame Éclair et les coups super spéciaux sont de retour ! Vous allez sentir votre cœur palpiter quand, à l’article de la mort, vous renverserez la situation d’un seul coup ! Retrouvez toute la puissance et les sensations propres à la série avec Samurai Shodown sur votre Nintendo Switch !

■ Jouez n’importe où et n’importe quand avec la Nintendo Switch :

Grâce au Mode sur table de la Nintendo Switch, affronter un ami n’avait jamais été aussi simple. Il suffit de lui passer un Joy-Con et le tour est joué ! De plus, vous pouvez combattre n’importe où dans le monde grâce au Mode portable.

■ De nouveaux DLC proposant des personnages palpitants, prêts à rejoindre le combat !Certains des personnages préférés des fans comme Rimururu, Kubikiri Basara, Kazuki Kazama, ou bien encore Wan Fu font leur grand retour dans SAMURAI SHODOWN ! Mais ils ne sont pas les seuls ! En effet, Hisame Shizumaru de Samurai Shodown III est disponible gratuitement !

Fire Emblem: Three Houses – Ombres embrasées (13 février)

Apprenez à connaître les Loups de cendre, les élèves de la quatrième maison de l’Académie des officiers dont l’existence était tenue secrète, au fil d’une nouvelle histoire parallèle. De nouveaux lieux et personnages ainsi que d’autres surprises vous attendent !

Rune Factory 4 Special (28 février)

Rune Factory 4 Special, le remaster HD du RPG de simulation sorti sur 3DS, sera disponible en version physique en France le 28 février 2020.

En plus de cette annonce, Marvelous Europe Limited est fier de vous annoncer que cette sortie Nintendo Switch de Rune Factory 4 Special contiendra des doublages en anglais et en japonais, ainsi que des textes localisés en anglais, allemand et français.

Au moment du lancement de Rune Factory 4 Special sur Nintendo Switch, vous pourrez télécharger gratuitement “Another Episode” sur le Nintendo eShop. Cette extension restera gratuite jusqu’au 26 mars 2020 et les joueurs pourront la conserver pour toujours.

Ce contenu supplémentaire contient des histoires illustrées pour les 12 personnages et sera entièrement doublé en anglais et en japonais.

Rune Factory 4 Special inclut une nouvelle vidéo d’introduction, un niveau de difficulté “Enfer” plus difficile et un “Newlywed Mode”qui propose de nouveaux épisodes narratifs basés sur la vie de couple des 12 protagonistes du jeu. Ces personnages bénéficieront de nouveaux doublages et de nouvelles cinématiques in-game !

Caractéristiques :

La série Rune Factory fait ses débuts sur Nintendo Switch – Le spin-off populaire de la série STORY OF SEASONS revient dans le remaster HD du jeu Nintendo 3DS classique qui associe l’agriculture et la vie familiale avec le combat et le domptage de monstres, combiné à une histoire épique accessible aux nouveaux joueurs comme aux vétérans de la série.

Un monde où chaque jour est rempli d’aventure – Que vous décidiez de gouverner en tant que nouveau seigneur local, de labourer les champs, d’interagir avec les habitants de la ville ou de visiter un donjon pour affronter de dangereux ennemis, la quantité d’activités diverses vous garantit que chaque jour sera une nouvelle aventure.

Personnalisez votre stratégie de combat avec des armes, des objets et des alliés varies – Utilisez des épées, des lances, des bâtons et d’autres armes en plus de magie pour personnaliser vos tactiques de combat et affronter les monstres redoutables qui vous attendent dans les donjons parsemés de pièges. Invitez les citadins, devenez ami avec certains monstres, et devenez plus forts ensemble.

De nombreuses options romantiques pour les nouveaux et les anciens joueurs – L’ajout du « Newlywed Mode » permet aux joueurs d’approfondir leurs relations une fois leurs vœux de mariage échangés, tandis que les nouvelles scènes cinématiques et le mode « Veteran » garantissent un nouveau contenu original pour les fans de longue date.

Sur l’eShop :

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (27 février)

Affutez votre Z-Saber pour découvrir ou retrouver l’univers des robots les plus célèbres de Capcom dans Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. Les quatre jeux Mega Man Zero, Mega Man ZX et Mega Man ZX Advent sont regroupés pour la première fois dans un pack Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC (Steam). La collection sera disponible sur toutes ces plateformes le 21 janvier 2020 en versions dématérialisées.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection propulse tous ces titres célèbres pour leurs combats de boss retors et leurs phases de plateformes ultra précises et rapides, sur nos écrans de salon et d’ordinateur aujourd’hui. Les joueurs nostalgiques peuvent choisir de jouer en utilisant le rendu visuel d’origine, les autres préfèreront peut-être les nouveaux filtres à disposition pour lisser l’image. Les joueurs les moins expérimentés pourront se confronter au mode Casual qui propose une difficulté réduite et le système de points de sauvegarde en milieu de mission pour se faire la main dans un premier temps.

Pour les collectionneurs, la galerie du jeu regroupera plus de 600 illustrations issues du développement de chaque série, ainsi que la sélection complète des musiques (compositions originales et nouveaux arrangements). Les fans les plus aguerris, à la recherche d’un challenge à leur mesure, pourront également tester leur skill dans le tout nouveau mode challenge Z Chaser. Plus de détails sur ce mode seront dévoilés ultérieurement.



The Turing Test (7 février)

The Turing Test™ est un jeu de puzzle fantastique se déroulant sur Europe, la lune de Jupiter. Les joueurs pourront incarner Ava Turing, un ingénieur de l’International Space Agency (ISA) envoyé sur Europe afin de découvrir ce que sont devenus les membres de l’équipe de recherche qui y était stationnée.

Après le lancement du jeu sur Steam, Xbox One et PlayStation 4, le développeur Bulkhead Interactive a estimé que ce titre conviendrait parfaitement à la Nintendo Switch.

« Voir tout l’amour que les joueurs ont porté à The Turing Test lors de sa sortie initiale a bouleversé notre petite équipe, et nous sommes très heureux, trois ans plus tard, de pouvoir faire vivre cette expérience à de nouveaux joueurs chez eux (et au dehors !). Nous sommes impatients de partager ces moments riches en puzzles, en exploration et en découvertes avec un nouveau public sur Nintendo Switch ! » a déclaré Howard Philpott, concepteur en chef.

Dead Cells – The Bad Seed (11 février)

Explorez un Arboretum luxuriant, pataugez au cœur d’un Marais suffoquant et affrontez un nouveau boss. Ce contenu conçu pour étendre l’univers de Dead Cells est accessible dès le début du jeu et rendra vos runs encore plus variées.

Vous pourrez donc découvrir :

– La Serre : une serre paisible habitée par un clan de champignons pacifiques, qui ont quand même des envies de meurtre lorsqu’il s’agit du Prisonnier.

– Le Marais des Fugitifs : une zone toxique, territoire d’une bande de mutants arboricoles armés de bâtons pointus, d’hommes-grenouilles qui tirent à tout va avec leur sarbacane et d’une colonie de suceurs de sang.

– La Tanière : domaine de Maman Tique. Si vous avez vu Starship Troopers, vous savez à quoi vous attendre…

Les deux nouveaux niveaux sont des alternatives aux niveaux Promenade des condamnés/Égouts toxiques et Toits de la prison/Charnier/Ancien réseau d’égouts. Le boss final est également du même acabit que Le Concierge, nous espérons donc que ça mettra un peu de piment dans vos premiers runs une fois que vous aurez terminé le jeu principal.

Pourquoi un DLC payant ?

Cela fait maintenant un an que nous publions des mise à jour gratuites pour Dead Cells. Ce DLC payant vise non seulement à soutenir Motion Twin dans ses efforts et à nous permettre de créer encore plus de contenu pour le jeu, mais également à nous accorder suffisamment de temps pour faire de notre prochain jeu un divertissement dont nous pourrons être fier, et auquel vous aurez autant de plaisir à jouer.

KUNAI (6 février)

Sous la coupe de l’infâme Lemonkus, qui entend régler le sort de l’humanité dans un monde désormais contrôlé par les machines, ces puissants ennemis exigeront une maîtrise avancée des possibilités de Tabby, en termes de déplacement comme de puissance de feu.

Infiltration, plateforme, combats, exploration tous azimuts : les potars ont été poussés à fond pour vous permettre d’enchaîner les découpes discrètes de tas de ferraille au katana, les cascades au grappin, les wallslides, walljumps et autres headshots à la mitrailleuse en toute décontraction, sans oublier la découverte des passages secrets qui jonchent ce véritable labyrinthe technologique. Se balader, s’infiltrer, combattre : la libération d’endorphine ludique est totale d’un bout à l’autre de l’aventure.

Railway Empire – Nintendo Switch Edition (14 février)

Dans Railway Empire, vous pourrez créer un réseau ferroviaire étendu et complexe, acquérir plus de 40 locomotives différentes modélisées avec d’extraordinaires détails et acheter ou construire stations, bâtiments de maintenance, usines et attractions touristiques pour que votre réseau de transport ait toujours un train d’avance.

Cette “Nintendo Switch Edition” comprends le contenu additionnel : Mexico / The Great Lakes et Crossing the Andes qui déverrouillent de nouveaux scénarios sur des cartes régionales, des musiques supplémentaires, des locomotives ainsi que le mode nuit et neige.

États-Unis, 1830 : le Nouveau Monde est en pleine croissance. L’industrie bat son plein et la course pour établir l’empire ferroviaire le plus conquérant et puissant d’Amérique du Nord a commencé. C’est le moment d’aller plus vite et de penser plus loin que vos concurrents si vous voulez faire entrer votre entreprise à toute vapeur dans le XXe siècle.

Dans Railway Empire, vous pourrez créer un réseau ferroviaire étendu et complexe, acquérir plus de 40 locomotives différentes modélisées avec d’extraordinaires détails et acheter ou construire stations, bâtiments de maintenance, usines et attractions touristiques pour que votre réseau de transport ait toujours un train d’avance. Il vous faudra aussi embaucher et gérer vos employés pour constamment assurer un service efficace. Vous progresserez à travers cinq ères d’innovations qui vous permettront de développer plus de 300 technologies : d’améliorations mécaniques à de nouveaux trains, en passant par des infrastructures professionnelles et des équipements de pointe.

Mais la recherche et la construction ne suffiront pas. La concurrence ne connaît aucun repos, et vous devrez maintenir votre entreprise sur les rails malgré jusqu’à trois autres compagnies rivales. Des tactiques plus impitoyables s’imposeront peut-être pour arriver au sommet, raids et espionnage industriel deviendront vos armes pour attaquer et saboter vos adversaires

Devil May Cry 3 Special Edition (13 février)

Conscients de la passion de la communauté de fans de la saga Devil May Cry, les développeurs de la versions Switch de la Special Edition de son troisième volet lui insufflent de nouvelles possibilités pour toujours plus de SSStyle !

Par l’intermédiaire d’un message vidéo posté par son producteur Matt Walker, l’équipe de DEVIL MAY CRY 3 : SPECIAL EDITION sur Nintendo Switch annonçait plus tôt ce mois-ci que des ajouts pour cette version seraient annoncés sous peu. Le premier intervient aujourd’hui, les prochains seront révélés le 30 janvier let le 13 février.

Pour la toute première fois dans cet épisode de la saga référence du jeu d’Action/Beat’em all, le changement de Style de combat pourra se faire à la volée, comme dans certains autres épisodes suivants, favorisant la fluidité et la classe des combos possibles. Ces Styles, au nombre de quatre au départ de l’aventure (Swordmaster, Gunslinger, Trickster et Royal Guard) peuvent monter à six (Quicksilver et Doppelganger) une fois ceux-ci débloqué par les joueurs.