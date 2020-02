Wonderful 101, Paper Mario Switch et un jeu de course à la place de Breath of the Wild 2 en 2020 ?

La saison des rumeurs bat son plein et les informations d’insiders font le tour sur internet.

La série de rumeurs que nous allons aborder ici est lancée par le fameux Sabi, un leaker et journaliste pour un site spécialisé sur Nintendo aux US. Il a déjà par le passé révélé des informations qui se sont avérées exactes par la suite, cependant comme toujours nous vous recommandons de ne pas vous fier à 100% a ces paroles pour éviter toute déception, si ce n’est pas Nintendo qui en parle, ce n’est pas confirmé.

Selon Sabi donc, dans une suite de tweets qu’il a posté dans la journée les informations suivantes auraient été entendues dans son entourage de “sources” :

Botw2 taking longer than anticipated back during e3 2019, so it doesn’t seem to be this year’s holiday release, which adds more credence to the major title I was referencing on a tweet the other day. Neither are set in stone yet so take some salt. The more likely one has.. tires

