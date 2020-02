Japon – Top 20 des ventes sur l’eshop Nintendo Switch en Janvier

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Le mois de janvier 2020 est arrivé à son terme, et les données sur les ventes du mois s’enchaînent. Découvrez ci-dessous les 20 meilleurs titres de la boutique en ligne Switch eShop au Japon pour le mois de janvier.

01./05. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] (était en promotion à -30%)

02./04. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

03./01. – Pokémon Sword (The Pokémon Company) [15.11.2019]

04./06. – Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) [27.12.2019]

05./03. – Futari de! Nyanko Dai Sensou (Ponos) [20.12.2018]

06./13. – Super Mario Party (Nintendo) [05.10.2018] (était en promotion à -30%)

07./07. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2019]

08./08. – Minecraft (Microsoft Japan) [21.6.2018]

09./02. – Pokémon Shield (The Pokémon Company) [15.11.2019]

10./16. – Goonya Fighter (Mutan) [27.6.2019] (était en promotion à -96%)

11./New. – Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (Nintendo) [17.1.2020]

12./09. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]

13./New. – Puzzle & Dragons Gold (GungHo Online Entertainment) [15.1.2020]

14./00. – Cuphead (Studio MDHR) [18.4.2018] (était en promotion)

15./19. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

16./15. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

17./00. – Fire Emblem: Three Houses (Nintendo) [26.7.2019]

18./00. – New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) [11.1.2019] (était en promotion)

19./14. – Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (Square-Enix) [27.9.2019]

20./20. – Undertale (8-4) [15.9.2018]