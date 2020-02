Tour d’actualité Nintendo Switch: nouveaux jeux annoncés, dates, trailers, etc.

De quoi bien finir ce dimanche pluvieux.

On commence avec Izanagi Games qui annonce l’arrivée de Death Come True sur la Nintendo Switch en juin 2020 via l’eShop japonais au prix de 1.900 Yens (environ 15.80€), ce film interactif est le nouveau projet de projet de Kazutaka Kodaka qui est le créateur de la série Danganronpa. Avec plusieurs fins différentes en fonctions des décisions prises par les joueurs, Kanata Hongo joue ici le rôle principal et Chiaki Kuriyama incarne une femme de la police. Death Come True sera sous-titré en 10 langues qui sont le français, l’anglais, l’italien, l’espanol, l’allemand, le japonais, le chinois, le thaïlandais, le vietnamien et le coréen.

Dandara proposera une mise à jour “Trials of Fear Edition” pour les 2 ans de la sortie du jeu.

-Nouvelles zones

-Nouveau boss

-Nouveaux pouvoirs

-Nouvelle capacité

-Nouvelle musique

-Une fin «secrète»

Trailer de lancement pour 7th Sector sur Nintendo Switch.

Kamina Dimension dévoile un nouveau trailer et annonce MindSeize sur Nintendo Switch.

Kitty Maestro arrive la semaine prochaine sur l’eShop de la Nintendo Switch, le 14 février pour un prix de 5.50€.

Ultimate Games prépare la sortie de The Incredible Adventures of Super Panda sur la Nintendo Switch qui sortira le 14 février au prix de 6.99€.

Selon la liste de l’eShop, Copychaser Games propose la semaine prochaine un Speed Dating pour les fantômes. Speed Dating for Ghosts est un titre narratif qui sortira le 14 février.

Ministry of Broadcast sortira le 28 avril 2020 en physique comme sur l’eShop.

Courez, sautez, grimpez et frayez-vous un chemin à travers chaque aréna pendant que les événements se déroulent autour de vous. Une grande partie de l’histoire est révélée par des séquences d’animation, des détails d’environnement ou des PNJ intégrés de façon transparente qui laissent échapper des morceaux de dialogue et vous vous faufilez, plongez et évitez de les contourner.

Speedway Racing est maintenant daté sur la Nintendo Switch: le 14 février à un prix de 9.99€.

ibb & obb sortira en mars sur Nintendo Switch:

On apprend aujourd’hui que Infliction: Extended Cut sur Nintendo Switch est repoussée. Prévu à l’origine pour le 25 février, ce jeu d’horreur ne dispose pas encore de nouvelle date.

Purrs in Heaven est annoncé sur Nintendo Switch:

On découvre aujourd’hui la box américaine de Moving Out:

Reed Remastered est listé sur l’eShop européen de la Nintendo Switch pour le 14 février pour un prix de 4.99€.

Served! arrivera sur Nintendo Switch pour $5.99.

La vidéo d’introduction du personnage de Zenkichi Hasegawa (Wolf) pour Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers qui sortira au Japon le 20 février 2020.

Plus de vidéos de promotion des personnages pour One Piece : Pirate Warriors 4. avec Portgas D. Ace, Marco et Edward Newgate (Whitebeard). One Piece : Pirate Warriors 4 sort le 26 mars au Japon et le 27 mars à l’Ouest.

Et on termine avec Spike Chunsoft qui dévoile des images de Katanakami qui arrive le 20 février au Japon. Développé par le studio Acquire, les joueurs auront la possibilité de modifier l’apparence de leur personnage avec plus de 100 accessoires, qui sont vendus dans la boutique du clan Akadama situé sur la colline des six os.