Fire Emblem Three Houses – Ombres Embrassées (2eme avis)

Qu’on le veuille ou non, les DLC font désormais partie intégrante du paysage vidéoludique. Modèle économique très rentable pour les développeurs, le contenu suppléméntaire est la promesse d’une expérience enrichie par des ajouts diverses et variés : personnages additionnels, nouvelles tenues, contenu narratif, packs de mission, cartes, circuits… L’idée fut par la suite de proposer un Season Pass, un achat groupé des futurs DLC à venir, que les amateurs de jeux de combat ne connaissent que trop bien. Nintendo n’a pas été un des pionniers dans le domaine mais s’est vité rattrapé : Mario Kart, Zelda, Splatoon, Pokemon, chaque licence y va de son petit quelque chose en plus, allant du contenu fort généreux au résultat plus mitigé. C’est au tour de Fire Emblem : Three Houses de proposer son histoire additionnelle disponible exclusivement via son Pass d’extansion et intitulée Ombres embrasées.

Vous reprendrez bien un peu de Byleth ?

L’annonce de l’utime combattant du 1er Fighter Pass de Smash Bros Ultimate aura, à défaut d’avoir contenter tout le monde, permis de présenter dans la foulée le DLC narratif de Fire Emblem : Three Houses. Sorti le 13 février dernier, il venait conclure un Season Pass jusque là proche du vide abyssal et comprenant quelques tenues (celle de soubrette, évidemment), le recrutement d’Anna et de Jeritsa (dans un des scénarios uniquement), de nouvelles escarmouches et 2 nouvelles activités : le sauna permettant d’accélérer l’apprentissage et la possibilité de nourrir les animaux. Dans la continuité, ce nouveau pan de l’histoire nous fait découvrir l’Abysse, une zone cachée sous le monastère dont personne n’a jamais entendu parler, bien pratique pour la cohérence scénaristique. On y fait alors la connaissance d’une 4e maison, les loups de cendres, composée de 4 membres aux classes inédites mais aux 4 personnalités clichés qu’il manquait encore au titre.

Plus d’une ombre au tableau

Accompagné des chefs des 3 maisons ainsi que de Hilda, Ash et Lyndhart, vous devrez alors venir en aide à vos nouveaux compagnons d’infortune. Si vous êtiez fatigué par le caractère redondant que peut représenter le monastère et toutes ses mécaniques quelque peu usantes à la longue (en particulier si vous comptez faire les 3 scénarios et demi), ce DLC a au moins le mérite d’aller à l’essentiel. Même si vous pourrez parcourir ce nouveau lieu, il n’y aura rien à faire si ce n’est préparer la prochaine bataille en gérant votre équippement et trouver un objet ou deux. Ce n’est pas dans les menus que vous passerez plus de temps non plus car seule l’expérience de vos personnages évoluera : les escouades, classes et niveaux de talent sont prédéterminés. Se concentrer sur les batailles n’est pas un mauvais choix en soi, au contraire, mais leur nombre limité pose problème. Vous terminerez les 7 petits chapitres en une huitaine d’heures, sachant qu’en mode classique/difficile, le challenge sera présent malgrè une difficulté gratuite avec des ennemis dont le niveau est bien plus élevé que le vôtre. Certaines cartes proposent certes une variation des objectifs mais le recyclage d’environnements déjà connus et le faible intérêt de l’histoire vous laisseront un gôut de cendres dans la bouche : amer et pas franchement bon.

New game + + + +

Si vous en avez encore le courage, vous pourrez recruter Yuri, Balthus, Hapi et Constance au cours d’une nouvelle partie une fois le DLC terminé. L’abysse sera une nouvelle zone accessible au monastère dans laquelle de nouvelles activités seront proposées. Les nouvelles classes baladin, moine guerrier, walkyrie et pégase noir seront disponibles à l’ensemble de vos personnages à condition de posséder un objet particulier. Comme ce fut le cas avec Anna (qui aura, Ô joie, une nouvelle tenue), de nouvelles batailles annexes feront leur apparition, chacune relative à des loups de cendre. Si vous n’avez fait le jeu qu’une fois et que vous comptiez faire une autre maison, faire ce contenu additionnel entre les 2 semble être la configuration idéale. En revanche, dans le cas où votre compteur sur Fire Emblem dépasse déjà les 200h, il n’y aura rien qui puisse vous donner l’envie d’y retourner.