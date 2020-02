Fire Emblem Three Houses – Ombres Embrassées (Nintendo Switch) – Le test

L’été dernier, nous étions professeur au monastère de Garreg Mach et nous étions à la tête d’une des 3 classes de celui-ci. Les vacances d’hiver suivent leur cours et nous sommes rappelé au monastère par Nintendo afin de guider une nouvelle classe, les Loups de Cendre. Fire Emblem Three Houses “Ombres Embrasées” est désormais disponible et à bien tourné sur nos Switch. Il est temps de vous livrer notre rapport sur cette nouvelle classe.

Les loups en difficulté

Le récit du DLC prend place quelque part entre le moment où Byleth récupère l’épée du créateur et avant l’ellipse de 5 ans. Il se trouve que notre protagoniste ainsi que Dimitri, Claude et Edelgard découvre au sein du monastère une étrange entrée menant vers les profondeurs. Ils décident de s’aventurer dedans aux côtés de quelques représentants de chacune des classes: Ashes, Linhardt et Hilda. Et ils seront les seules têtes familières qui se battront à nos côtés durant tout le DLC, un effectif beaucoup plus limité. Reste qu’il est sympathique d’avoir les 3 délégués réunis ensembles pour une cause commune ici. En s’enfonçant dans les profondeurs du monastère, ils découvrent l’existence d’une ville rassemblant les personnalité rejeté par la surface: les Abyss. L’église de Seiros a connaissance des Abyss et les habitants de ces Abyss constituent la 4ème classe secrète, les Loups de Cendres sous la responsabilité d’un moine au nom d’Aelfric. Notre groupe font également la rencontre des 4 élèves semblant constituer l’élite de cette classe: Yuri, Balthus, Constance et Hapi.

Le scénario “Ombres Embrasées” explore une légende mentionnant que 995 ans auparavant après la construction du monastère, 4 Apôtres avaient tenté de ressusciter la Déesse. Ils répondent aux noms de Noa, Chevalier, Timotheos et Aubin. Le rituel du renouveau fut un échec et les 4 Apôtres disparurent. Nos 4 nouveaux personnages ont inconsciemment un certain lien avec ces apôtres et sont mystérieusement rassemblés dans les Abyss. De plus, il semblerait que certains individus menacent de détruire les Abyss tandis que d’autres tentent de reproduire le fameux rituel de la légende, à moins que tout ne soit lié ? Ce qui est sûr, c’est que nous prenons le parti de défendre les Abyss aux côtés de Yuri et ses amis. Les “Ombres Embrasées” se permettront le luxe de répondre à certaines questions que l’on pouvait potentiellement se poser dans Three Houses notamment concernant Byleth mais on comprendra que certains fans auraient préféré avoir des réponses à d’autres questions. On vit une aventure qui tient bien la promesse des développeurs de nous proposer une dizaine d’heures de jeu. Des événements et un développement prévisible mais tout de même sympathique avec pour récompenses vous donner l’accès aux Abyss, recruter les 4 nouvelles têtes et pouvoir passer les examens pour obtenir une des 4 classes inédites dans l’aventure de base. En bonus également, des dialogues de soutiens inédits, des paralogues inédites et des possibilités d’invitation à boire un thé avec de nouveaux personnages mais aussi un design tout aussi inédit pour les 4 personnages des Loups après l’ellipse de 5 ans.

Au-delà des nombreux bonus qu’offrent les “Ombres Embrasées” à mesure que vous progressez dans cette aventure, cette extension nous propose aussi une progression, un rythme et une difficulté similaires aux anciens opus de la série. On préfère prévenir, si de base Fire Emblem Three Houses était une épreuve pour vous en normal et en difficile, alors les “Ombres Embrasées” risque de devenir insurmontable. Du moins en “Difficile”, nous n’avions pas essayé en “Normal”, pour les gros challengers nous n’avions malheureusement pas de mode “Expert” même après avoir fini une première fois cette extension. Toutefois, on est confiant dans le degré de challenge que propose cette expérience et on est même inquiet pour les non-initiés qui ont connu la série via les récents jeux de celle-ci. Des missions avec des objectifs allant justement dans le sens de la difficulté comme le fait de devoir atteindre un certain point de la carte avant un nombre de tour précis avec en face de vous une armée d’ennemi de haut niveau et derrière vous un grand ennemi de très haut niveau. Une bonne grosse dose de stress et d’adrénaline où l’aspect tactique prime par dessus tout. L’effectif de personnage jouable est réduit, le compteur de l’Impulsion Divine est limité à 5 durant toute cette aventure, les classes de personnage sont limités, leur techniques également puis nous avions rarement eu à autant utiliser les mécaniques de “Tactiques” et de “Capacité” dans le jeu de base que dans ce DLC. De plus, il s’agit également de découvrir et apprendre à utiliser les classes inédites des 4 Loups de Cendres : Baladin, Moine Guerrier, Chevalier Pégase Noir et Valkyrie. Des classes qui ont existé dans le passif de la série mais qui ont eu quelques changements pour Three Houses. Ce sont notamment ici des classes qui vous permettent à la fois d’aller au corps à corps mais aussi d’utiliser de la magie. La progression est également plus proche d’un Fire Emblem classique avec des chapitres et des champs de bataille qui se succède sans aucun calendrier scolaire à suivre et donc aucune grosse cassure dans le rythme. Pas de cours, notre exploration hors combat se limite à quelques interlude entre certains chapitres où il était possible de visiter les Abyss et parler aux quelques personnages de cette ville souterraine.

Une expérience qui peut sembler moins riche que Three Houses avec de nombreuses limitations. Cependant, c’est une expérience qui va directement à l’essentiel sur une dizaine d’heures comme on vous le disait. Plus si vous avez l’intention d’aller recruter Yuri, Balthus, Constance et Hapi dans l’aventure de base pour tenter d’avoir tout leur dialogue de soutien et prendre quelques thés à leur côté ou alors avec l’archevêque Rhéa. Soulignons que l’obtention des nouvelles classes inédites dans le jeu de base passe par un système d’examen dans les Abyss requérant que vos personnages soit minimum de niveau 20. Au final, le contenu est plutôt généreux avec même quelques nouvelles pistes à écouter pour accompagner les Loups de Cendre et surtout de nombreuses illustrations pour mieux vous présenter les passages clés de ces “Ombres Embrasées”. Toutefois certains, comme nous, auraient aimé que les quelques chapitres de ce DLC soient toutes accompagnées par beaucoup plus de pistes nouvelles ou réarrangés, un peu comme Xenoblade 2 Torna. Puis si l’on regarde bien, certaines cartes de ce DLC sont simplement totalement reprise sur des cartes existant déjà de base. Autrement dit, une partie du travail est déjà grandement mâché pour ces “Ombres Embrasées”, ce qui est dommage. Techniquement on reste sur les mêmes bases que le jeu de base et ainsi les mêmes qualités et défauts. A savoir une modélisation des personnages exemplaires mais des décors sur le champ de bataille pas si agréable à voir. Un doublage toujours au choix mais avec toujours quelques traductions et des nuances sur la langue japonaise parfois approximative. Faute certainement dû à une localisation toujours effectuée sur le texte et doublage Anglais. Rien de dramatique et seuls les quelques japonophones assis dans le coin de la classe les noterons.