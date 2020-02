Little Town Hero Big Idea aura droit à un mode facile

La semaine dernière, NIS America a annoncé l’édition Little Town Hero Big Idea, une version physique du jeu sur Nintendo Switch Switch et PS4 (voir plus bas).

Il y aura un nouveau « Easy Mode » ajouté au jeu. Ce mode plus décontracté « diminue l’attaque et la défense des Dazzits ennemis » et rend également les effets spéciaux des ennemis moins fréquents. Bien qu’il ne soit pas explicitement indiqué, ce nouveau mode sera vraisemblablement disponible pour la version originale de Little Town Hero également.

NIS America est fier d’annoncer qu’en collaboration avec GAME FREAK, le jeu Little Town Hero Big Idea Edition sortira le 5 juin 2020 sur Nintendo Switch, mais également sur PlayStation 4 !

Little Town Hero est un RPG unique en son genre. Le jeu combine un système de combat au tour par tour avec un garçon tout aussi charmant que capricieux, qui rêve de découvrir le monde au-delà de son village. Défendez votre foyer face aux attaques de monstres géants, découvrez de nouvelles façons de combattre avec le pouvoir de matérialiser vos idées, et devenez ainsi le héros de votre village !

À propos du jeu :

Il était une fois, dans un petit village isolé au bout du monde, un jeune garçon prénommé Axe. Axe rêvait de voir le monde extérieur, bien que les habitants n’aient pas le droit de s’aventurer hors des murs du village. Tout vacille le jour où un monstre attaque soudainement, Axe découvre alors qu’il est en mesure de combattre en utilisant le pouvoir d’une mystérieuse pierre capable de matérialiser ses Idées en attaques. Dans sa lutte acharnée pour la défense de son village, il dénouera alors les mystères autour de l’apparition des pierres et des monstres au sein de son village natal.

N’importe qui peut devenir un héros ! Plongez dans l’univers de Axe, jeune héros en devenir, tandis qu’il se dresse pour défendre son foyer, remporter l’adhésion des autres villageois, et faire la lumière sur les attaques du monstre géant. Grâce à un système de combat unique reposant sur les idées, vous pouvez vous défendre contre les ennemis, planifier vos attaques et effectuer des ajustements à la volée sans qu’il ne soit nécessaire de passer du temps à combattre des monstres faibles pour évoluer votre héros ! Ce titre charmant est conçu par Game Freak (Pokémon) et sa bande originale est composée par Toby Fox (UNDERTALE).

Caractéristiques :

Izzit ? Dazzit ! : Utilisez vos Idées pour damer le pion ou vous défendre contre vos ennemis, puis contre-attaquez avec des attaques puissantes.

Utilisez vos Idées pour damer le pion ou vous défendre contre vos ennemis, puis contre-attaquez avec des attaques puissantes. Vos voisins sont sympas : devenez amis avec les habitants afin qu’ils vous viennent en aide et débloquent de nouvelles Idées qui vous serviront lors les combats.

devenez amis avec les habitants afin qu’ils vous viennent en aide et débloquent de nouvelles Idées qui vous serviront lors les combats. On n’est vraiment bien que chez soi : la vie est belle dans cette ville à taille humaine qui résonne grâce à la bande originale fantaisiste de Toby Fox (UNDERTALE) et la direction artistique vibrante de Game Freak.

Contenu de l’édition BIG IDEA :