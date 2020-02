Le jeu officiel du TT de l’Île de Man vous fait découvrir son ambassadeur

Lesquin, le 25 février 2020 – TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 n’est plus qu’à quelques semaines de sa sortie. A cette occasion, Davey Todd s’est prêté au jeu des questions / réponses pour NACON et le studio KT Racing lors d’une interview exclusive. En tant qu’ambassadeur de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, fin connaisseur des mécaniques du jeu mais aussi et surtout pilote de moto émérite, il apporte un avis éclairé sur ce nouveau volet de TT Isle of Man.

Davey Todd explique dans cette interview que le premier jeu TT Isle of Man a été l’outil parfait pour apprendre le circuit dans ses moindres détails et ainsi être plus confiant pour participer à cette course mythique. Il commente aussi les améliorations significatives qui font de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 une simulation réaliste : une meilleure gestion du poids de la moto, une synchronisation pilote / moto accrue, une direction plus souple et plus naturelle, le travail effectué sur les suspensions… Autant d’éléments qui, manette en main, permettent au joueur de mieux ressentir la moto. Il souligne par ailleurs la qualité du mode Carrière qui apporte une vraie nouveauté pour les passionnés de moto rêvant de se mettre dans la peau d’un pilote professionnel.

Davey Todd est un jeune pilote anglais spécialiste de road racing qui possède déjà un palmarès impressionnant à l’âge de 23 ans. En 2018, alors qu’il se prépare pour son premier TT de l’Ile de Man, Davey décide de s’entrainer sur la console de son frère pendant 2 mois afin de parfaire sa connaissance du tracé mythique, long de 60kms. Résultat : il atteint le 2ème rang mondial sur les leaderboards du jeu et devient le 2ème newcomer le plus rapide de tous les temps lors de la vraie course. En 2019, il confirme ses talents de pilote lors de sa deuxième participation au TT en réalisant un top 8 dans toutes les catégories et une 6ème place sur la Senior Race. Pour sa 3ème participation en 2020, Davey Todd s’est engagé avec le team officiel Honda.

Créé en 1907, le TT est la course de moto la plus mythique au monde. Un tracé de 61 km, plus de 260 virages… C’est LA course emblématique des motards. Pilotes et les tracés officiels, découvrez TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 doté d’une nouvelle physique et d’un nouveau mode carrière dans lequel chaque joueur pourra améliorer les performances de sa moto.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sera disponible le 19 mars 2020 sur PlayStation®4, Xbox One, PC et ultérieurement sur Nintendo Switch.