Top des ventes de la semaine au Japon: début de pénurie important pour la Nintendo Switch

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la dernière semaine au Japon (du 10 au 16 février 2020).

On notera la bonne performance pour le spin-off Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers qui cartonne sur Ps4 mais aussi sur Nintendo Switch malgré l’absence de la série principale sur ce support. Par contre, c’est plus difficile pour Katana Kami: A Way of the Samurai Story sur les deux même consoles.

01./00. [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers # <RPG> (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 115.995 / NEW

02./00. [NSW] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers # <RPG> (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 46.415 / NEW

03./02. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 18.403 / 3.445.788 (-25%)

04./00. [PS4] Katana Kami: A Way of the Samurai Story <ADV> (Spike Chunsoft) {2020.02.20} (¥3.980) – 10.654 / NEW

05./05. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 9.861 / 696.005 (-4%)

06./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.687 / 1.272.585 (-23%)

07./01. [NSW] Hatsune Miku: Project Diva MegaMix # <ACT> (Sega) {2020.02.13} (¥5.990) – 8.468 / 62.074 (-84%)

08./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.608 / 3.569.420 (-17%)

09./00. [NSW] Katana Kami: A Way of the Samurai Story <ADV> (Spike Chunsoft) {2020.02.20} (¥3.980) – 7.392 / NEW

10./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.326 / 2.781.277 (-14%)

Si la semaine passée la Nintendo Switch Lite avait sauvé les meubles, le Coronavirus a donc finalement impacté fortement les stocks de Nintendo Switch (-50%). bon, malgré tout, la console reste solide première dans le classement, loin devant toute concurrence. Et dire que dans quelques semaines c’est la sortie d’Animal Crossing…