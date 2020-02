Un nouveau Pokémon fabuleux découvert

Et Mewtwo Dynamax apparaît dans les raids Dynamax

Londres, Royaume-Uni — le 27 février 2020 — Pour célébrer la Journée Pokémon, The Pokémon Company International et Nintendo ont annoncé aujourd’hui la découverte d’un nouveau Pokémon fabuleux dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier : Zarude, le Pokémon Vilain Singe.

Zarude est une Pokémon de type Ténèbres et Plante qui peut faire pousser des lianes depuis son cou, ses poignets et la plante de ses pieds. Robustes et flexibles, celles-ci ont de multiples usages. Elles peuvent notamment servir à se balancer de branche en branche, à attraper les Baies éloignées et elles possèdent également des propriétés curatives.

Nom : Zarude

Catégorie : Pokémon Vilain Singe

Taille : 1,8 m

Poids : 70,0 kg

Type : Ténèbres/Plante

Les Zarude vivent en groupe dans la jungle profonde. De nature agressive, ils sont très hostiles envers les étrangers. Ils sont également très rusés et combattent en se déplaçant d’arbre en arbre, attaquant sans relâche avec leurs griffes acérées. Zarude n’est disponible que dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier et ne peut pas être croisé au cours d’une partie normale. Sortis en novembre 2019 sur les consoles Nintendo Switch, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sont les derniers opus de la série principale des jeux vidéo Pokémon.

Il a également été annoncé qu’à partir du jeudi 27 février à 01 h 00 CET et jusqu’au lundi 2 mars à 00 h 59 CET, Mewtwo Dynamax sera présent dans les raids Dynamax de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ! Extrêmement puissant, ce Mewtwo sera impossible à attraper, mais les Dresseurs qui en viendront à bout auront une chance d’obtenir des objets rares comme des Pilules Talent. Durant cette même période, il sera également possible de prendre part à des raids Dynamax contre Bulbizarre, Herbizarre, Salamèche, Reptincel, Carapuce et Carabaffe. Contrairement à Mewtwo, ces Pokémon pourront être capturés une fois vaincus.[1]