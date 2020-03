Japon : Top 30 des ventes depuis le lancement de la Nintendo Switch

Vous voulez savoir quels jeux Switch sont en tête du classement des best-sellers ?

Le dernier numéro de Famitsu (No.1631) présente une analyse des 30 titres les plus vendus depuis le lancement de la Nintendo Switch au Japon. Cette liste n’inclut pas les données numériques, donc nous nous intéressons uniquement aux copies physiques vendues.Reste à savoir comment va se vendre Animal Crossing et combien de temps va-t-il mettre pour entrer dans le top 3.

Découvrez le meilleur des meilleurs ci-dessous !

1. Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) – 3,552,657

2. Pokémon Sword & Shield (Pokémon) – 3,402,851

3. Splatoon 2 (Nintendo) – 3,311,748

4. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 2,765,403

5. Super Mario Odyssey (Nintendo) – 2,068,664

6. Pokémon Let’s Go! Pikachu & Eevee (Pokémon) – 1,699,251

7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) – 1,516,472

8. Super Mario Party (Nintendo) – 1,336,277

9. Minecraft (Microsoft Japan) – 1,252,623

10. Super Mario Maker 2 (Nintendo) – 851,758

11. Kirby Star Allies (Nintendo) – 798,731

12. New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) – 777,812

13. Ring Fit Adventure (Nintendo) – 675,906

14. Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) – 594,697

15. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Square-Enix) – 485,392

16. 1-2-Switch (Nintendo) 470,864

17. Mario Tennis Aces (Nintendo) 449,086

18. ARMS (Nintendo) 447,266

19. Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! (Bandai Namco Entertainment) – 443.205

20. Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco Entertainment) – 389,530

21. Pokkén Tournament DX (Pokémon) – 328,108

22. Dragon Quest Builders 2 (Square-Enix) – 295,237

23. Yo-kai Watch 4 (Level-5) – 294,682

24. Fire Emblem: Three Houses (Nintendo) – 287,216

25. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 (Sega Games) – 268,217

26. The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo) – 263,917

27. Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit (Nintendo) – 260,267

28. Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. (Capcom) – 254,373

29. Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Nintendo) – 243,469

30. Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo) – 242,566