Rumeur: le prochain DLC de Smash Bros. Ultimate en retard à cause du coronavirus COVID-19

Selon la prochaine chronique dans le Famitsu de Masahiro Sakurai, le coronavirus pourrait entraîner un retard dans le calendrier de développement des DLC de Super Smash Bros. Ultimate.

Pour l’instant, rien de confirmé, et la traduction complète de la chronique de Sakurai n’a pas encore été révélée et traduite. Pour l’instant, il serait préférable de faire preuve de considération envers les développeurs et de respecter leur décision de donner la priorité à leur santé.

De plus, on ne peut que vous vous le dire une fois de plus: prenez soin de vous.

Sakurai had plans to present information about new fighter(s) to a publisher(s), but that’s been put on hold now.

If someone at the office is found to have COVID-19, then the whole building would be shut down and development would be put on hold.

— PushDustIn (@PushDustIn) March 17, 2020