Top des ventes de la semaine au Japon: la Nintendo Switch résiste toujours face à la pénurie du Conoravirus

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la dernière semaine au Japon (du 9 au 15 mars 2020).

Dans un contexte compliqué lié au problème de stocks engendré par le Coronavirus en Chine, chaque nouvelle Nintendo Switch sur le marché est directement vendue. Ce qui permet à la console d’être quand même à plus de 57k cette semaine, mais on est loin de répondre correctement à la demande massive. Quand on regarde de plus près les chiffres, on comprend que Nintendo assure surtout les livraisons de Lite pour le moment, et que le modèle cartonne car la classique n’est plus disponible. Ce qui change un peu la donne, le modèle étant normalement moins vendu que sa grande sœur. À une semaine de la sortie d’Animal Crossing, les stocks risquent de ne pas tenir.

Belle semaine de sortie pour Nioh 2, il fait mieux que le 1er opus (82.000 au lancement à l’époque) sans compter la part du dématérialisé forcément plus importante, surtout en ce moment. tout comme belle deuxieme semaine pour Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.

01./00. [PS4] Nioh 2 <RPG> (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 91.892 / NEW

02./01. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX <RPG> (Pokemon Co.) {2020.03.06} (¥5.980) – 46.391 / 184.939 (-67%)

03./02. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 18.567 / 3.509.920 (-10%)

04./00. [NSW] My Hero: One’s Justice 2 <FTG> (Bandai Namco Games) {2020.03.12} (¥7.600) – 16.997 / NEW

05./03. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.787 / 1.309.815 (-9%)

06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.272 / 2.817.258 (-12%)

07./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.898 / 3.602.272 (-13%)

08./06. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 8.773 / 723.803 (-13%)

09./00. [PS4] Winning Post 9 2020 <SLG> (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 8.045 / NEW

10./09. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.827 / 3.341.950 (-6%)