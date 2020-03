Les premiers chiffres d’Animal Crossing: New Horizons aux Royaume-uni

Les premiers retour des ventes sont arrivés pour Animal Crossing : New Horizons au Royaume-Uni, révélant que le jeu a pris un départ très faste.

Le lancement d’Animal Crossing : New Horizons est donc 3,5 fois plus gros que celui de New Leaf. Plus impressionnant encore, la semaine de lancement a été plus importante que la sortie de tous les autres jeux Animal Crossing réunis, y compris les spin-offs. En plus fou ? Les ventes numérique ne sont même pas incluse !!

Animal Crossing : New Horizons est certainement été l’un des jeux les plus vendus au Royaume-Uni la semaine dernière. Nous devrions bientôt avoir les classements complets, surement demain matin.

