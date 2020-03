Une pub TV pour Yonko Saga dans One Piece Pirate Warriors 4

Attention, comme souvent avec ce jeu, attention au spoil.

Rappel, on aura droit à un Season Pass constitué de neuf combattants supplémentaires. Aucune autre information n’a filtré pour le moment. Ce qu’on sait par contre, c’est que le Season Pass sera inclus dans l’édition Digital deluxe, et permettra de débloquer d’entrée Katakuri. Les précommandes dématérialisées offriront aussi des costumes « Dynasty Warriors » pour Trafalgar Law et Boa Hancock.

One Piece Pirate Warriors 4 sera disponible dès le 27 mars 2020 sur PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les joueurs ayant précommandé le jeu auront un accès anticipé aux frères Vinsmoke (Ichiji, Niiji et Yonji) ainsi qu’à deux costumes exclusifs qui seront révélés prochainement. One Piece Pirate Warriors 4 présentera une fin originale puisque le manga est toujours en cours de diffusion.