Premiers chiffres du lancement historique d’Animal Crossing au Japon

Comme souvent lors de grosses sorties, Famitsu lâche l’information quelques heures avant le rapport officiel.

Animal Crossing: New Horizons s’est vendu à 1 880 626 exemplaires physique au cours des trois premiers jours de sa sortie au Japon, selon les chiffres de Famitsu donc. Ce chiffre comprend les copies de jeux physiques, les cartes de téléchargement et le pack console Animal Crossing: New Horizons, mais n’inclut pas les ventes numériques, qui à notre époque et en ces temps compliqués, risquent de faire monter ce nombre plus haut.

Le dernier né de la série Animal Crossing a dépassé les 1,36 millions d’unités qu’avait fait Pokemon Sword et Pokemon Shield et devient le jeu Nintendo Switch le plus vendu au Japon à son lancement.

Pour faire un comparatif, Animal Crossing : Wild World (DS) et Animal Crossing : New Leaf (3DS), qui se sont tous les deux vendus à plus de 5 millions au Japon, c’était 335 425 et 721 786 exemplaires vendus lors de leur semaine de lancement. Ce qui promet donc du lourd pour cette version Nintendo Switch, appelée comme le reste de la série à se vendre sur la durée.

Démarrage de la série au Japon :

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 1.880.626 / NEW

[3DS] Animal Crossing: New Leaf # (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) – 721.786 / NEW

[3DS] Animal Crossing: Happy Home Designer # (Nintendo) {2015.07.30} (¥4.320) – 516.381 / NEW

[NDS] Animal Crossing: Wild World (Nintendo) {2005.11.23} (¥4.800) – 335.425 / NEW

[WII] Animal Crossing: City Folk # (Nintendo) {2008.11.20} (¥5.800) – 303.204 / NEW

De plus, les plus gros lancements jamais enregistrés au Japon reviennent à Pokémon Noir & Blanc (2,63 millions), Final Fantasy VIII (2,50 millions), Dragon Quest IX (2,34 millions), Dragon Quest VIII (2,23 millions) et Monster Hunter Portable 3rd (2,14 millions). Mais, ces titres sont tous sortis avant l’ère du téléchargement sur les boutiques en ligne. On a donc du mal à comparer vraiment les ventes, car Animal Crossing: New Horizons s’est aussi forcement très bien vendu sur l’eShop.

Les meilleurs lancement au Japon:

1. Pokémon Noir & Blanc (DS) : 2.637.285

2. Final Fantasy VIII (PS1) : 2.504.044

3. Dragon Quest IX (DS) : 2.343.440

4. Dragon Quest VIII (PS2) : 2.236.881

5. Monster Hunter Portable 3 (PSP) : 2.146.467

Pokémon X & Y (3DS) : 2.096.050 Final Fantasy VII (PS1) : 2.034.879 Final Fantasy IX (PS1) : 1.954.421 Pokémon Soleil & Lune (3DS) : 1.905.107 Animal Crossing : New Horizons (Switch) : 1.880.626

La Nintendo Switch, modèles standard et Lite cumulés, s’est vendu à 392 576 unités entre le 16 et le 22 mars, portant les ventes totales de la plate-forme à 12 801 222 unités au Japon. Semaine record pour la console depuis son lancement, même si on sait très bien qu’il y a toujours les problèmes de stocks liés au Coronavirus.

Plus de chiffres et de détails lors du rapport complet, vers 14h.