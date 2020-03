Résumé complet du Nintendo Direct mini du 26 mars 2020

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, BRAVELY DEFAULT II, BioShock: The Collection et bien d’autres titres arrivent cette année

26 mars 2020 – Au cours de sa dernière présentation Nintendo Direct Mini, Nintendo a mis en avant une variété de titres s’apprêtant à sortir sur Nintendo Switch en 2020, dont certains disponibles dès aujourd’hui ! Parmi les jeux présentés figurent des jeux de rôles tentaculaires tels que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition et BRAVELY DEFAULT II ; des franchises classiques telles que Borderlands, XCOM 2 et BioShock, disponibles pour la toute première fois sur une console Nintendo ; des remakes de titres populaires tels que Burnout Paradise Remastered et Panzer Dragoon: Remake ; ainsi que des titres destinés tout aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux plus aguerris tels que Good Job!, 51 Worldwide Games et Animal Crossing: New Horizons.

Ce Nintendo Direct Mini a également révélé de nouveaux contenus à venir pour des titres Nintendo Switch déjà disponibles, tels qu’une mise à jour gratuite pour Ring Fit Adventure, de nouveaux détails concernant le contenu additionnel payant de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, ainsi que des nouvelles au sujet du premier combattant inclus dans le Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate, qui sera tiré du jeu ARMS.

Parmi les titres présentés au cours de cette vidéo, figurent :

Disponibles dès aujourd’hui !

Good Job! : dans ce jeu loufoque publié par Nintendo, votre travail consiste à accomplir par tous les moyens possibles tout un tas de tâches aussi diverses qu’hilarantes dans un grand immeuble de bureau, en solo ou bien en duo avec un ami*. Good Job! est disponible dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch.

Le Pack de DLC 3 du pass d’extension de MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order : le Docteur Doom doit faire face aux Quatre Fantastiques dans « Fantastic Four: Shadow of Doom » le Pack de DLC 3 de MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch. En progressant dans le scénario de ce nouveau pack de DLC, les joueurs pourront débloquer les Quatre Fantastiques et le Docteur Doom en tant que personnages jouables. Le pass d’extension**, qui inclut également les packs de DLC 1 et 2 est disponible sur le Nintendo eShop.

Une mise à jour de Ring Fit Adventure : une mise à jour gratuite pour Ring Fit Adventure sera disponible dans la journée. Cette mise à jour introduit le nouveau mode Jeu de rythme, la possibilité de donner une voix féminine à Ring ou bien encore de changer sa langue, et bien plus. Le mode Jeu de rythme permet aux joueurs de faire l’exercice sur douze pistes tirées de Ring Fit Adventure, ainsi que sur une sélection de thèmes tirés de jeux Nintendo populaires tels que Super Mario Odyssey, Splatoon 2 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cette mise à jour sera disponible dès aujourd’hui.

Shinsekai: Into the Depths : dans ce jeu d’exploration sous-marine, les joueurs doivent collecter des ressources pour améliorer leur équipement et de fabriquer des objets afin de s’aventurer toujours plus loin dans les abysses. Mais tandis qu’ils explorent des environnements de plus en plus mystérieux, les joueurs ne doivent pas pour autant oublier de surveiller leurs niveaux d’oxygène et de pression. Shinsekai: Into the Depths arrive aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Panzer Dragoon: Remake : le remake de ce classique invite les joueurs à parcourir des paysages époustouflants à dos de dragon tout en affrontant créatures géantes et vaisseaux de combat mortels à l’aide des commandes à 360 degrés et du verrouillage de visée. Panzer Dragoon: Remake arrive dès aujourd’hui sur Nintendo Switch en tant qu’exclusivité console temporaire.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy : entrez dans l’Académie Jedi de Luke Skywalker et apprenez à maîtriser la Force ! Les joueurs pourront personnaliser l’apparence de leur Jedi et prendre part à des batailles en ligne opposant jusqu’à 16 joueurs dès aujourd’hui, avec l’arrivée de Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy sur Nintendo Switch.

Disponibles en 2020

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition : le jeu original Xenoblade Chronicles, qui a marqué les débuts du personnage maintenant célèbre de Shulk, fait son retour sur Nintendo Switch en compagnie d’un épilogue inédit : Xenoblade Chronicles: Un avenir commun. L’édition définitive de ce RPG est plus belle et plus agréable à prendre en main que jamais et voit ses menus et son interface de combat améliorés, ainsi que certaines de ses pistes musicales remastérisées ou bien encore remixées. Immergez-vous pleinement dans la majesté de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition lorsque celui-ci arrivera sur Nintendo Switch le 29 mai. Le coffret collector de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sera également disponible à cette même date et inclura : un recueil d’illustrations de 256 pages, un SteelBook, un disque vinyle à l’effigie de la Monado ainsi qu’un poster. Les joueurs souhaitant jouer dès que possible peuvent dès aujourd’hui précharger le jeu depuis le Nintendo eShop et recevoir l’équivalent de 5 % de la valeur de leur achat en points or.

Animal Crossing: New Horizons : maintenant qu’Animal Crossing: New Horizons a fait son arrivée sur Nintendo Switch, il est temps pour lui d’accueillir son premier événement saisonnier. Du 1er au 12 avril, les insulaires peuvent prendre part à la fête des œufs et tenter de retrouver les œufs cachés par Albin le lapin afin de les utiliser pour confectionner de nouveaux objets. La prochaine mise à jour gratuite du titre sera déployée courant avril et introduira le jour de la Terre. Pour vous tenir au courant des dernières actualités du titre, suivez le compte Twitter officiel d’Animal Crossing.

Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier : avec le Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, l’île tentaculaire d’Isolarmure et les étendues enneigées de Couronneige deviennent accessibles dans la région de Galar. Sur l’île d’Isolarmure, les Dresseurs peuvent se rendre dans un nouveau dojo dédié aux combats Pokémon afin de se perfectionner. Au cours de leur formation, ils pourront recevoir le Pokémon légendaire Wushours des mains du maître Mustar en personne. Au fil de leur entraînement avec Wushours, les Dresseurs obtiendront le droit de défier les Tours des Deux Poings et verront Wushours évoluer en Shifours une fois qu’ils auront triomphé de l’une des deux tours. En plus de nouvelles tenues et coupes de cheveux, le Pass d’extension introduit également de nouveaux décors, cadres et effets pour agrémenter les cartes de ligue. La 1e Partie du Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier : L’île solitaire de l’Armure, sera disponible fin juin. Plus d’informations concernant la 2e Partie du Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier : Les terres enneigées de la Couronne, seront révélées prochainement. Les Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, comprenant L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne sont chacun disponibles au prix de 29,99 €.**

BRAVELY DEFAULT II : cette suite du jeu original BRAVELY DEFAULT voit quatre nouveaux Héros de la Lumière s’embarquer dans une grande mission guidée par les Cristaux élémentaires. Tout comme son prédécesseur, BRAVELY DEFAULT II propose un système de combat mettant l’accent sur la stratégie, où les joueurs doivent décider quand passer à l’offensive (Brave) et quand se mettre en posture défensive et attendre le moment opportun pour frapper (Default). Avec ses panoramas somptueux à explorer et ses nouvelles classes à acquérir, dont certaines peuvent même être combinées, BRAVELY DEFAULT II vient compléter la collection de RPG épiques dont dispose la Nintendo Switch. À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent d’ores et déjà s’essayer au jeu via une démo gratuite.

Un butin signé 2K : une multitude de jeux signés 2K arrivent sur Nintendo Switch le 29 mai, dont le classique de science-fiction XCOM 2 Collection, comprenant XCOM 2, 4 packs de DLC et l’extension War of the Chosen ; arrive également Borderlands Legendary Collection, comprenant le jeu original Borderlands, sa suite, Borderlands 2, et sa « pré-suite », Borderlands: The Pre-Sequel. 2K porte également sa série acclamée BioShock sur Nintendo Switch, avec BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, ainsi que BioShock: The Collection, comprenant les trois jeux BioShock réunis dans un seul pack.

Super Smash Bros. Ultimate : le premier combattant du Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate sera tiré du jeu ARMS sur Nintendo Switch ! Ce combattant sera révélé et jouable en juin.

51 Worldwide Games : Quatre en ligne, Mancala, Circuit routier, Taquin et Texas Hold’em ne sont que quelques-uns des 51 jeux venus des quatre coins du monde présents dans 51 Worldwide Games. Certains de ces jeux sont multijoueurs et permettent à quatre joueurs de s’affronter en mode sans fil local*** ou bien encore en ligne****. 51 Worldwide Games arrive sur Nintendo Switch le 5 juin. Les joueurs souhaitant précommander le jeu peuvent le faire dès aujourd’hui depuis le Nintendo eShop et recevront l’équivalent de 5 % de la valeur de leur achat en points or.

Burnout Paradise Remastered : 10 ans plus tard, le jeu de courses classique dopé à l’octane revient dans une version remastérisée. Avec ses courses effrénées, ses cascades de haute volée et son goût décomplexé pour la destruction automobile, Burnout Paradise Remastered vient faire chauffer la gomme sur Nintendo Switch en 2020.

Fuser : endossez le rôle d’un DJ dans ce jeu de rythme conçu par Harmonix, les créateurs de Rock Band. Fuser arrive sur Nintendo Switch cet automne.

King’s Bounty II : depuis 1990, la série King’s Bounty a influencé l’évolution des RPG occidentaux. Dans cette nouvelle suite, la série revient avec une esthétique et une approche remises au goût du jour. Dans King’s Bounty II, les graphismes sont plus réalistes, les choix plus lourds de conséquences, et un nouveau système de développement de personnage influe sur l’éthique et les affinités des personnes rencontrées. King’s Bounty II arrive sur Nintendo Switch en 2020.

Ninjala : dans ce free-to-play jusqu’à huit joueurs**** doivent s’affronter pour tenter d’obtenir le maximum de points et décrocher la victoire. Tels de véritables ninjas, les joueurs peuvent fendre les airs, se camoufler ou bien encore manier tout un arsenal d’armes allant des marteaux puissants aux katanas véloces en passant par les yo-yos retors. Réclamez le titre de ninja fantastique dans des batailles où chacun se bat pour soi, ou en équipes composées de 4 joueurs. Ninjala s’infiltrera sur Switch le 27 mai.

Catherine: Full Body : ce remake du jeu original mêlant de façon unique puzzle et aventures arrive prochainement sur Nintendo Switch. Grimpez des tours composées de blocs à déplacer et plongez-vous dans cette histoire sombre, intense et ô combien enivrante lorsque Catherine: Full Body se dévoilera sur Nintendo Switch le 7 juillet.

Star Wars Episode I: Racer : grimpez dans un module de course et tentez de décrocher la première place dans Star Wars Episode I: Racer, bientôt disponible sur Nintendo Switch.

D’autres titres arriveront également sur Nintendo Switch dans les mois à venir, tels que Saints Row IV: Re-Elected (le 27 mars), Trials of Mana (le 24 avril), The Elder Scrolls: Blades (au printemps 2020), Minecraft Dungeons (au printemps 2020), Warhammer 40,000: Mechanicus (en mai), MR. DRILLER DrillLand (le 25 juin), The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (le 30 juin) et Vigor (en automne).

Avec tant de titres disponibles sur Nintendo Switch, utiliser la liste de souhaits du Nintendo eShop est un moyen bien utile de ne pas perdre de vue les titres qui vous font de l’œil. Désormais, et pour simplifier encore davantage les choses, il est possible de consulter, gérer et ajouter des titres à votre liste de souhaits Nintendo Switch directement depuis le site officiel de Nintendo. Pour en savoir plus, consultez la page dédiée à la liste de souhaits Nintendo Switch sur notre site web.

Le nouveau Nintendo Direct Mini présente une large variété de titres arrivant cette année sur Nintendo Switch, dont Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, BRAVELY DEFAULT II, BioShock: The Collection et bien d’autres.

*Des accessoires, des jeux et / ou des consoles additionnels peuvent être requis pour le multijoueur ; vendus séparément.

**Vous devez posséder une version complète du logiciel sur Nintendo Switch (version européenne) pour accéder à ce contenu téléchargeable ; vendue séparément.

***Un logiciel gratuit, permettant à trois joueurs d’affronter en mode local sans fil un possesseur de la version complète du logiciel sur certains jeux, sera disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Des accessoires additionnels peuvent être requis pour le multijoueur. Le jeu, la console et certains accessoires sont vendus séparément.

****Une connexion Internet et un abonnement Nintendo Switch Online sont nécessaire spour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Nintendo Switch Online.