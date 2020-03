Murder by Numbers (Nintendo Switch) – Le test

Vous aimez remplir des cases pour découvrir un dessin approximatif en pixel ? Vous aimez les années 90 ? Et vous aimez les enquêtes policières ? Alors Murder By Numbers peut vous convenir !

Objection ! Ça tourne !

Murder By Number nous plonge au cœur des années 90 sur le tournage d’une série policière. Notre héroïne, Honor Mizhari, est l’une des actrices principales du show. Arrivée à la fin de saison, elle a rendez-vous avec son producteur (et ami) qui lui annonce qu’elle est virée du show. Bien remontée, elle décide de partir mais ne trouve plus ses clés une fois sur le parking. De retour sur le plateau et puis dans le bureau du producteur, elle se rend compte qu’il est mort été assassiné. Honor, étant l’une des dernières personnes à l’avoir vu, se retrouve alors suspecte numéro 1 !

Bien décidée à prouver son innocence, elle décide alors de mener un peu l’enquête de son côté, avec l’aide de SCOUT,un robot amnésique volant, fort bavard et pratique sur lequel elle est tombée par hasard sur le parking du studio. Ce nouvel ami mécanique, grâce à toutes ces fonctions informatiques, va aider Honor à trouver le coupable.

Ace Murder Attorney Picross

Visuellement, on pense tout de suite à Ace Attorney, d’autant que la musique du jeu a été composée par la même personne. Cette fois, le titre provient de l’esprit tordu des personnes derrières Hatoful Boyfriend (un visual dating novel avec des pigeons). Nous suivons donc une enquête au grès des différents indices trouvés grâce au scanner de SCOUT. Quand une précieuse information est trouvée, un Picross à résoudre apparaît (souvent minuscule et facile) et sa résolution dévoilera un objet. Nous enchaînons donc les mini Picross régulièrement.

Quand au reste, et bien c’est du blabla, lorgnant clairement beaucoup plus du côté du visual novel que du Picross. Mais là ou Ace Attorney nous plongeait dans l’enquête via des recherches, nous restons ici globalement spectateur : on nous dit d’aller à tel endroit et on n’y va, point barre. Il y a bien des moments où l’on doit designer un coupable mais cela n’a pas beaucoup d’impact. Cependant, il ne sera jamais évident de le débusquer.

Nombre de personnages et de Picross

L’histoire et les personnages sont vraiment des points forts du jeu. Chaque protagoniste est très caricatural, de la blonde très jolie qui veut devenir connue à la drag-queen, en passant par le nerdz totalement accro à la série, et la mère totalement désagréable et antipathique pour finir. Une galerie de personnage haute en couleurs et attachante qu’on apprécie de suivre aux grès des 4 chapitres que propose le jeu.

Si les Picross de l’histoire sont banals et plus ou moins faciles en fonction de l’utilisation ou non d’outils pour vous faciliter la tâche (obtenus au fil de votre avancée dans l’histoire), vous obtiendrez une note d’enquêteur à chaque chapitre, ce qui débloquera des Picross plus longs et plus classiques et de fait plus difficiles. Il y en a environs 70 à résoudre. Il faudra compter environ 25h pour boucler la totalité du titre, une durée de vie plus qu’honnête.