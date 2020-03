Trials of Mana : un trailer pour la démo

Disponible depuis quelques jours, square-enix lance une bande-annonce pour la démo de Trials of Mana sur Nintendo Switch.

La démo de cet action RPG permet aux joueurs d’explorer avant tout le monde l’immense univers merveilleux du jeu, de composer leur équipe à partir des six personnages disponibles, et d’entamer un voyage palpitant pour lutter contre les forces du mal. Les joueurs pourront essayer chaque personnage en jouant au prologue de chacun d’entre eux, et découvriront comment, au fil de leurs aventures, ils s’associent pour affronter leurs ennemis. Les joueurs pourront en outre transférer leurs données de sauvegarde de la démo vers le jeu complet.

Pour les fans qui hésitent quant au choix de leur personnage principal, un test de personnalité permettant de découvrir lequel leur convient le mieux est désormais disponible. Le temps de réponse étant strictement limité pour chaque question, les fans devront laisser parler leur instinct pour découvrir quel héros a la même personnalité qu’eux. Les Square Enix Members qui feront le quiz recevront en outre des avatars spéciaux des personnages pour afficher leur héros avec style. Pour faire le test de personnalité de Trials of Mana, rendez-vous ici : https://trialsofmana.square-enix-games.com/fr/quiz/

Trials of Mana sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et STEAM® le 24 avril 2020. Pour précommander le jeu dès maintenant, rendez-vous sur : https://sqex.link/c10.

Les joueurs choisissant de préacheter ou d’acheter la version physique ou numérique du jeu sur Nintendo Switch™ ou PlayStation®4 avant le 21 mai 2020 recevront le contenu téléchargeable « Accessoire de lapyn » qui leur permettra de gagner plus d’expérience (EXP) à l’issue des combats jusqu’au niveau 10. Les précommandes de la version numérique du jeu effectuées sur le PlayStation®Store incluront également un lot d’avatars exclusif représentant les six héros du jeu. Les précommandes et achats effectués sur STEAM® avant le 21 mai 2020 incluront quant à eux le contenu téléchargeable « Accessoire de lapyn » ainsi qu’un lot de fonds d’écran exclusif.