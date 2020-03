5 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Encore de nouvelles annonces aujourd’hui.

Neon Abyss est un rogue-like de plateforme et d’action au rythme effréné. Incarnez un membre de la « Grim Squad » d’Hades traversant l’Abyss ; synergies d’objets à foison, système d’évolution de donjon unique, défis inédits à chaque partie… Préparez-vous à déchaîner les flammes de l’enfer ! Team17 et Veewo Games annoncent aujourd’hui sa sortie cette année sur Nintendo Switch.

Mélange explosif de l’action rapide des jeux de tir et des mécaniques profondément complexes des rogue-likes, Neon Abyss vous met dans la peau d’un membre de la « Grim Squad », une unité d’intervention fondée par Hades en personne pour infiltrer l’Abyss et vaincre les Nouveaux Dieux. La mort ne sera jamais la fin pour vous ; au contraire, vous en ressortirez toujours plus puissant.

Donjon en constante évolution

À chaque partie, vous pourrez débloquer de nouveaux objets et boss, ainsi que de nouvelles pièces, règles spéciales et même fins alternatives ! Chaque donjon sera donc à la fois unique et extensible et reflètera le style de jeu qui vous est propre.

Des synergies d’objets à foison

Lorsque vous traversez un donjon, les apparitions d’objets aléatoires sont essentielles pour vous aider à infiltrer l’Abyss. En plus, leurs effets passifs peuvent se cumuler sans aucune limite. Ces combinaisons diverses, variées et infinies rendront chaque partie unique.

Naissance et évolution de familiers

Si vous avez besoin de compagnie lors de votre périple dans les profondeurs de l’Abyss, ou simplement d’aide ou d’une puissance de feu supplémentaire, vous pourrez trouver des œufs qui donneront naissance à un familier aléatoire, doté d’une capacité spéciale qui évoluera en fonction de votre temps de survie.

Mini-jeux

Arrêtez un instant de trancher des sbires et faites une pause en jouant à des mini-jeux aléatoires ! Récupérez du butin en jouant aux Représentations de piano, au Défi de méditation, aux Concours de danse et bien d’autres encore. Rester en vie n’aura jamais été aussi prenant !

Annoncé en février 2018, Netmarble Games dévoile le premier trailer de son jeu Seven Knights: Time Wanderer sur Nintendo Switch, RPG en free-to-play, qui arrivera en juin prochain au Japon.

Help Will Come Tomorrow arrive le mois prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch, le 21 avril au prix de 19.99€.



Junk Jack arrivera sur la Nintendo Switch via l’eShop le 2 avril pour un prix de 14.99€.



Aeolis Tournament arrive lui aussi sur Nintendo Switch. Utilisez le pouvoir du vent pour participer aux nombreuses épreuves du Tournoi des Tempêtes dans ce chaotique jeu de party rempli d’action. Aeolis Tournament comporte du gameplay basé sur la physique, un mode tournoi and du multijoueur en ligne et local.



L’essentiel du gameplay est basée sur mécanique simple à un bouton. Les personnages tiennent un cannon à air qui leur permet d’aspirer et d’expirer du vent. Cela peut être utilisé à plusieurs sauces : pousser un adversaire, attraper, tenir et lancer des objects comme projectiles, naviguer sur une surface glissante en se poussant, etc.

Cette mécanique est utilisée créativement dans chacun des modes de jeux et donne un sentiment de fraicheur malgré les apparences familières de ceux-ci. Cela ajoute un niveau de profondeur et de renouveau à des jeux qui semblent simples.



Conçu comme une experience compétitive amicale, chacun pourra trouver son plaisir en jouant à Aeolis Tournament. Cependant, le talent compte. Les jeux sont basés sur le talent, variés et assez complexes pour que même si la mécanique simple est partagée entre les différentes modes, les compétences et les stratégies nécessaires sont totalement différentes pour chacun. Les modes en équipes ajoutent en plus une nécessité de coopération pour gagner!

La courbe de difficulté rend le jeu autant agréable pour famille avec des jeunes enfants qui veulent un jeu simple et plaisant que pour des amis gamers expérimentés qui veulent une compétition amicale (ou intense) durant une soirée entres amis.



Le coeur du jeu est son mode tournoi où les joueurs compétitionnent à une succession de modes de jeux en gagnant des points de classement à la fin de ceux-ci. Celui ou celle qui obtient le plus de points après un nombre de parties déterminé remporte le tournoi. Et le droit de se venter.

Même lorsque la coopération est de mise durant les jeux en équipes, vous voudrez probablement être nommé le joueur le plus utile à votre équipe pour obtenir des points bonis… Encore plus de compétition!

Progression et personnalisation: En copmplétant les Succès Steam, le joueur sera récompensé en monnaie qu’il pourra utiliser pour débloquer du contenu dans le jeu. Skins de personnages, des options de personnalisation des parties, un mode additionnel, des accessoires à porter et plus!

Expérience personnalisable en-ligne et local : Seul contre notre intelligence artificielle, sur le divan contre des amis, en-ligne contre des joueurs autour du monde ou sur le divan avec des amis contre le reste du monde!

Évènements chaotiques durant chaques modes de jeux: Des orages avec éclairs, desglissements de terrains, des geysers de lave, des météorites, des obstacles qui tombent du ciel et des blizzards… Tout ces évenènements aléatoires rendent l’expérience de jeu encore plus chaotique et différente à chaque fois.

Environnement destructible et intéractif: Grâce à la physique, avec assez de force vous serez capable de détruire l’environnement en pièces! Vous pouvez prendre les debris pour les lancer à vos adversaires.

Power-ups: Des power-ups apparaissent aléatoirement dans chacun des modes de jeu et permettent d’obtenir des effets temporaires comme un Bonus de vitesse, un Bonus de force et un Bonus de distance de souffle. Cela peut vous donner l’avantage cruciale pour remporter la partie!