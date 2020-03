Borderlands Legendary Collection en 1080p/30fps sur Nintendo Switch

2K et Gearbox travaillent avec Ture Me Up Games et FrecturedByte pour faire passer le developpement de Borderlands Legendary à la vitesse supérieure. Ture Me Up Games a partagé quelques spécifications techniques sur les portages.

Selon les développeurs, la collection sera disponible en 1080p et chaque titre tournera à 30 FPS. Mieux encore, l’équipe a annoncé que les assets n’ont pas été downgraded dans le processus de portage. Enfin, cerise sur le gâteau, la Borderlands Legendary Collection comprendra des contrôles de mouvement spécialement conçus pour cette sortie.