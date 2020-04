Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en avril 2020

Curious Expedition est un simulateur d’exploration de type roguelike, situé à la fin du XIXe siècle. Endossez le rôle de figures historiques et entreprenez des expéditions vers des régions inexplorées afin de récolter gloire, connaissances et, cela va de soi, richesses ! Enfilez votre uniforme et parcourez un monde luxuriant généré aléatoirement, rempli de merveilles et de mystères.

Curious Expedition s’inspire de l’élan de curiosité qui a conduit l’humanité aux quatre coins de la Terre durant des siècles. Goûtez à la splendeur et à l’émerveillement, mais également à l’effroi et au péril, compagnons fidèles de l’explorateur.

Affrontez vos collègues et rivaux du Club des explorateurs dans une compétition souvent impitoyable qui vous mènera au bout du monde et au-delà, pour la gloire ou l’infamie. Bâtissez votre renommée et accédez à la consécration en faisant des dons au musée, ou remplissez vos poches de votre butin.

Alors partez, l’exploration vous tend les bras !

Grimvalor (7 avril)

Frayez-vous un chemin à travers les hordes des ténèbres et affrontez les gardiens du roi Valor pendant que vous plongez au cœur de cette Darkvania !

Une puissance malveillante s’agite dans le royaume oublié de Vallaris. Chargé de découvrir le sort de son roi perdu, votre quête prend rapidement un tour sinistre et vous êtes jeté dans l’abîme. Encerclé et en infériorité numérique, vous devez saisir votre épée, vous mettre en colère et vous frayer un chemin à travers un territoire qui est contre vous. Sauf le marchand amical qui est reconnaissant pour vos achats.

Tharsis (11 avril)

Un mystérieux signal provenant de la région de Tharsis sur Mars engage votre équipage d’astronautes dans une mission risquée. Qui l’a envoyé? Et pourquoi? Des questions impossibles, auxquelles vous êtes pourtant condamnés à répondre. Soudain, à des millions de kilomètres de chez vous, une tempête micrométéoroïde endommage votre vaisseau spatial et tue deux membres essentiels de votre équipage. Pour ceux qui sont encore en vie, la mission ne consiste plus seulement à explorer, mais surtout à survivre.

Tharsis est construit autour d’un mélange unique entre jeu de société et jeu vidéo. Les résultats de vos actions sont déterminés par des lancers de dé, mais c’est surtout vous et vos décisions qui affectent le succès de la mission. Guidez votre équipage pour résister à des catastrophes à bord du vaisseau, à des pénuries alimentaires et à la cruauté froide de l’espace. Maintenez la santé physique et mentale de votre équipage à un niveau raisonnable malgré l’effroi provoqué par cette situation et par des signaux étranges et inquiétants provenant de la planète rouge.

Pour réussir à terminer Tharsis avec succès, vous devez tirer le meilleur parti de ce que (et qui) vous disposez, même si tous les indicateurs sont au rouge. Certains événements peuvent être hors de votre contrôle, mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être surmontés. Planifiez et adaptez-vous continuellement. Le jeu offre trois niveaux de difficulté – “facile” vous laisse apprendre petit à petit, “normal” commence à poser des problèmes et “difficile” s’adresse aux joueurs en quête de défi ardu.

Défiez les probabilités, prenez des décisions difficiles et lancez-vous dans une mission haletante entre survie et destin à accomplir.

LevelHead (30 avril)

RECRUUUUE ! Le Bureau des expéditions est la principale entreprise de livraison de la galaxie. Depuis des centaines d’années, nos clients nous font confiance pour leur livrer leurs colis, sans soucis. Et maintenant, vous faites partie de cette magie de la livraison.

En tant que recrue de la division Levelhead, vous êtes responsable de la formation de votre robot GR-18 pour tout scénario de livraison possible. Créez des N.I.V.E.A.U.x ou « Nouvel Instrument de Validation des Employés Accessoires ou Uniques », avec l’éditeur de niveaux intuitifs de l’atelier, puis publiez-les pour que le monde entier puisse en profiter.

Concevez d’incroyables bidules et machines, façonnez des expéditions aventureuses qui demandent intelligence et muscles pour les terminer, ou créez simplement une scène musicale relaxante pour que les autres amateurs de Levelhead se détendent. Une fois votre niveau terminé, partagez-le avec le reste du monde… et accumulez des abonnés ! La division Levelhead est équipée de systèmes performants de tri et d’abonnements, vous pourrez donc toujours trouver les meilleurs niveaux récents créés par vos collègues.

Et n’oubliez pas le parcours de formation ! Plus de 90 niveaux faits main qui offrent une variété de défis et de surprises pour vous donner des idées créatives.

Qu’attendez-vous, recrue ? Au travail, et faites le bien, pour le bien de nos biens !