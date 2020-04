Lancement en trombe de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Lesquin, le 9 avril 2020 – Disponible depuis le 19 mars 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et PC, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 a reçu un accueil critique très positif, récompensant le travail du studio Kylotonn et faisant du jeu une nouvelle référence du jeu de moto. En attendant l’arrivée sur Nintendo SwitchTM le 14 mai 2020, NACON et le studio KT Racing sont fiers de vous présenter une nouvelle vidéo célébrant ce lancement.

Avec TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, lancez-vous sur les routes de Snaefell Mountain, lieu où se tient le Tourist Trophy de l’île de Man depuis plus d’un siècle. Très différent d’un circuit classique, le tracé du TT de l’île de Man est une route truffée d’imperfections où s’enchainent les courbes rapides, les virages serrés et les lignes droites lors desquelles les pilotes peuvent dépasser les 300 km/h ! TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 reproduit fidèlement le tracé exigeant de cette course emblématique où tout manque d’anticipation peut vous couter la victoire.

Plusieurs atouts font de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 la simulation de moto la plus complète en son genre :

Une physique des motos réaliste et un gameplay exigeant

Les 60 km du Tourist Trophy de l’île de Man reproduit avec une grande fidélité

17 circuits supplémentaires à découvrir pour améliorer sa maitrise de la moto

Une zone en monde ouvert pour tester ses réflexes et les paramétrages de ses motos

Un mode carrière complet permettant de passer de pilote amateur à champion du Senior TT

27 pilotes et 13 motos officiels du TT disponibles, ainsi que 5 motos historiques

Une vue casque inédite pour renforcer l’immersion

Déjà disponible sur PlayStation®4, Xbox One et PC, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 arrivera sur Nintendo Switch le 14 mai 2020.