10 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch + d’autres vidéos

Yumeutsutsu Re:Master est un jeu d’aventure d’amour entre filles qui se déroule dans un petit studio de jeux japonais.

L’histoire se déroule dans la ville de Koenji, non loin de Tokyo, la capitale impériale, où le petit studio de jeux Eureka Soft s’est installé. Ai, l’héroïne de cette histoire et fille de campagne, rejoint sa sœur Kokoro qui travaille à cet endroit après avoir reçu un mystérieux e-mail du responsable du studio.

C’est ici qu’elle rencontre l’équipe excentrique composée entièrement de filles (et un chien) : la responsable du studio, sa sœur, qui la snobe, la femme de ménage/doubleuse, la scénariste qui a obtenu le surnom de « petit dinosaure », l’artiste en uniforme et Banako, le chien vice-président. Ai commence à découvrir le monde de la création de jeux tout en découvrant les mystères que cachent ses nouvelles collègues de travail.

Le monde d’Ai s’étend progressivement au fil de la production de jeux.

Yumeutsutsu Re:Unification: Suivez Ai et Kokoro alors qu’elles se retrouvent responsables de la création d’un fan disc pour leur fameux jeu. Cette fois, Ai est responsable des illustrations SD, tandis que Kororo se charge de l’intrigue !

Deadline rather than paradise: Saki se détend et prévoie un voyage à l’étranger avec son amie lorsqu’elle reçoit un appel à l’aide de la deuxième équipe de jeu : « Notre scénariste a disparu dans la nature. » Que va faire Saki ?

Ghosts of the Past: Nana, doubleuse de talent aujourd’hui mariée à Ai, reçoit une lettre de sa mère morte depuis longtemps…

Married Life: Ai et Maria ont quitté la résidence et vivent maintenant dans leur propre maison. Mais la vie conjugale est remplie de défis.

Love Story, With Her and the Dog: Ai a décidé qu’Honoka était plus séduisante dans son maillot de bain, mais elle semblait inaccessible, jusqu’à ce que…

Les Studios Mawilo, en partenariat avec FDG Entertainment, ont annoncé Lysium : Stardiver. Le jeu, qui ressemble à Metroid, sortira sur Nintendfo Switch et d’autres plateformes.

Cannibal sortirasur Nintendo Switch. Conçu en collaboration avec le réalisateur Ruggero Deodato à l’origine de Canninal Holocaust avec les dessins originaux de Solo Macello, ce jeu d’aventure d’horreur interactive réalisée avec le moteur Unity sortira au cours de l’hiver 2020.

Flipper : Calamity TV Show sortira sur l’eShop de la Nintendo Switch le 17 avril 2020 à 8,99 €. Le jeu occupe 10 Go d’espace, et vous pouvez voir le gameplay du titre ci-dessous.

La semaine prochaine, Rover Wars sera disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch. Sakari Games publiera son titre de stratégie en temps réel le 19 avril pour $9.99.

L’éditeur Ultimate Games et le développeur The Moonwalls ont annoncé aujourd’hui la sortie du thriller rétro de science-fiction Commander ’85 sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour cet automne. Commander ’85 a une nouvelle campagne Kickstarter en cours pour élargir la portée du projet.

Team17 met en ligne le nouveau trailer de Moving Out. Développé par SMG Studio, sa sortie est prévue le 28 avril sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Devenez expert déménageur dans ce simulateur de déménagement qui mêle action, casse-têtes et lois de la physique et qui donne un sens nouveau à la « coop en local ». Dans Moving Out, les joueurs peuvent s’entraîner seuls ou entre amis pour apprendre les règles du transport de meubles. Avec des rebondissements, de l’humour irrévérencieux, des apparitions de célébrités et des scénarios à la limite des droits d’auteur.

Une vidéo de promotion de style commercial pour Bokuhime PROJECT qui présente le jeu en seulement 30 secondes. Bokuhime PROJECT sortira sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 23 avril 2020 au prix de 7 678 ¥.

PONOS a annoncé une sortie physique du jeu Battle Cats Futari de!Nyanko Daisensou pour Nintendo Switch (Futari de!Nyanko Daisensou for Nintendo Switch) le 16 juillet 2020, au prix de 4 235 yens TTC. L’édition physique comprend une pochette Switch, un jeu de personnages commémoratifs, 1 000x Cat Food, et les personnages du Grandon Mining Corps. La version numérique sera également mise à jour avec l’ajout du nouveau mode Taisen.

Confinement oblige, parlons sport! On vous laisse avec de nouvelles vidéos de Fitness Boxing sur Nintendo Switch. Sorti en décembre 2018 en Europe, nous rappelons que plus de 600.000 exemplaires ont été vendus dans le monde.