Theme Park Simulator (Nintendo Switch) – Le test

Theme Park Simulator, quel doux nom de jeu. Il s’agit là d’un titre de simulation développé par le studio BLG Publishing qui vous permet de prendre le contrôle d’attractions que l’on peut retrouver en fêtes foraines et parcs d’attractions. Nous allons rentrer dans les détails de ce que nous propose le jeu…

Comme sont nom ne l’indique pas, vous n’aurez malheureusement pas à gérer un parc d’attraction, mais uniquement quelques attractions, et plus précisément onze attractions dont voici la liste : Ferris Wheel, Bumper Cars, Inverter, Tagada, Amor Express, Wild Mouse, Twister, Tokaido, Viking Ship, Techno Jump, Kamikaze. Vous prendrez donc le contrôle de ces manèges et aurez la possibilité de gérer leur vitesse et celle des nacelles. Ce n’est pas tout puisque vous pourrez gérer le passage jour/nuit, l’éclairage et les jeux de lumière de l’attraction, les effets de fumée, etc… Une fois l’attraction lancée, vous pourrez également choisir parmi différentes caméras. Vous aurez même la possibilité de prendre place dans l’attraction (et conduire des auto-tamponneuses…). Pour ce qui est de la caméra « globale », elle n’est pas simple à gérer et parfois énervante. Enfin, il sera de votre ressort de gérer les entrées et les sorties.

Concernant le gameplay, oubliez le jeu docké et les manettes puisque tout se joue via l’écran tactile. Vous pouvez utiliser la manette uniquement pour faire défiler les onze attractions sur le menu et sélectionner celle qui vous intéresse. Tout le reste comme les réglages des attractions se feront par le biais de l’écran tactile de la Switch. La prise en main est relativement simple et le gameplay tactile est plutôt agréable mais ne réagit pas toujours du premier coup.

Il est dommage que le côté simulation s’arrête au contrôle des attractions. Il aurait pu être intéressant d’ajouter un aspect financier comme le prix des billets ou autre pour, pourquoi pas, pouvoir apporter des modifications ou améliorations aux attractions. Il aurait également été très sympa d’avoir à gérer l’attente et l’impatience des personnes dans les files d’attentes. Le concept est plutôt sympa sur le papier. Le problème c’est que l’on fait très vite le tour du soft. Comptez entre 30 minutes et 1 heure, histoire de « faire mumuse » avec toutes les attractions. Une fois le tour fait, l’intérêt devient très limité.

Graphiquement, le jeu assure le minimum syndical. Les attractions sont plutôt bien modélisées, mais pour le reste ce n’est pas très beau. La bande-son quant à elle est à oublier. Certes, la musique du menu est sympathique au début comme elle tourne en boucle, devient vite agaçante. Pour le reste, elle est quasi inexistante une fois que nous prenons le contrôle des attractions.