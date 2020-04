Le jeu d’horreur et de survie Monstrum vous prendra en chasse le 22 mai

Monstrum arrive sur PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch™ le 22 mai

Rotterdam, Pays-Bas – 22 avril 2020 – Le 22 mai 2020, le jeu d’horreur et de survie acclamé par les critiques Monstrum est de retour aux format digital sur PS4™, Xbox One et Nintendo Switch™. La sortie physique est repoussée à une date ultérieure à cause des développements liés au COVID-19. Monstrum associe des prédateurs meurtriers contrôlés par IA et une mort permanente dans un niveau généré procéduralement se déroulant dans un porte-conteneurs, pour créer une expérience horrifique rejouable en pleine mer.

Un jeu d’horreur nautique

Dans Monstrum, les joueurs se réveillent coincés sur un énorme porte-conteneurs délabré, sans savoir comment ils ont atterri là. Chassés par un prédateur terrifiant, ils doivent fouiller le bateau à la recherche d’indices et d’outils pour trouver un moyen de s’échapper. Complètement sans défense contre la bête qui rôde, le seul moyen de survivre est de se cacher, ou de distraire ou ralentir la créature avant de fuir. Les joueurs n’ont qu’une seule chance : une mort permanente et l’absence de points de sauvegarde signifient qu’une fois morts, ils devront reprendre depuis le début. Ne vous faites pas prendre !

Le bateau généré procéduralement perd les joueurs dans un labyrinthe de pièces et de couloirs aux objets qui changent à chaque partie, et les actions du monstre qui vous pourchasse sont aléatoires… Préparez-vous à plonger dans l’inconnu.

À propos de Monstrum

Échoué sur un navire abandonné, vous vous retrouvez traqué par l’un des terrifiants prédateurs de Monstrum et vous tentez à tout prix de lui échapper. La mort est permanente. Dans Monstrum, si vous mourez, vous devez tout recommencer. Chacun d’eux ayant sa propre stratégie, ses propres capacités et faiblesses, vous devez faire preuve d’intelligence pour déjouer votre poursuivant dans l’environnement du navire généré procéduralement. Survivrez-vous à Monstrum ?

Caractéristiques :

● Survivez dans un nouvel environnement et à un nouveau monstre à chaque partie

● Utilisez ce que vous trouvez pour tromper les monstres et vous échapper du navire

● Cachez-vous, détournez leur attention et courez, mais faites attention aux nombreux pièges

● Essayez de rester en vie ou recommencez tout depuis le début