Retour sur: de nouveaux leaks dévoilent les premiers designs des Pokémon de la 2ème génération

Même si Pokémon Or et Argent, marquant la deuxième génération de Pokémon, sont sortis il y a pratiquement vingt et un an, nous découvrons encore des petits secrets et détails de l’époque où ces deux jeux étaient encore en développement. Aujourd’hui, ce sont des visuels envisagés pour les nouveaux Pokémon de l’époque ou les refontes visuelles des premiers Pokémon qui sont dévoilés…

Si ces ces designs ressortent aujourd’hui c’est suite au leak en 2018 de la Space World demo de 1997 concernant Pokemon Or. Ce leak a permis de découvrir pleins de petits détails sur les versions Or et Argent et surtout les premiers designs des Pokémon de cette nouvelle génération. C’est sans surprise que nous constatons que certains design ont évolués au cours du développement. Je vous laisse donc sans plus tarder découvrir les premiers visuels.