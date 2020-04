La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Hatsune Miku, Telling Lies, Splatoon 2, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – 13.8GB

War-Torn Dreams – 8.4GB

Telling Lies – 7.4GB

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – 5.8GB

Golf With Your Friends – 4.2GB

Splatoon 2 Special Demo 2020 – 4.0GB

The Persistence – 3.2GB

911 Operator Deluxe Edition – 1.9GB

SuperMash – 1.8GB

Book of Demons – 765MB

StarCrossed – 596MB

Fairy Knights – 552MB

My Secret Pets! – 488MB

Tonight We Riot – 487MB

Pocket Arcade Story – 193MB

Relic Hunters Zero: Remix – 127MB

Infinite: Beyond the Mind – 105MB

Swapperoo – 80.0MB

Gun Crazy – 66.0MB

Dark Burial – 49MB