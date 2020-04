2K Games annonce WWE 2K Battelgrounds pour l’automne 2020 et parle du futur de la franchise WWE 2K

Nous vous en parlions la semaine dernière, après l’échec critique retentissant, 2K a pris la décision d’annuler WWE 2K21. Cependant, comme prévu, l’éditeur a dévoilé son remplaçant hier qui devrait sortir d’ici l’automne 2020…

Nommé WWE 2K Battelground, le titre se dévoile par le biais d’une courte vidéo. Au vue de ces quelques images, nous constations que le jeu est résolument tourné vers l’arcade et le ton est résolument exagéré. Le style graphique n’est pas sans nous rappeler les NBA 2K Playgrounds. C’est tout à fait normal puisque le studio en charge de WWE 2K Battlegrounds n’est autre que Saber Interactive. Tout comme pour les NBA Playgrounds, cette nouvelle version de WWE se veut convivial, simple, colorée et fun. De plus, des superstars du catch seront modéliser pour le plus grand plaisir des fans. 2K promet également des éléments de gameplay plus exigeants pour les amateurs de catch.

Lors de cette annonce, le studio a également tenu à adresser un message aux fans déçus par l’expérience WWE 2K20 et parle également de l’avenir de la franchise en commençant par remercier les joueurs pour leurs commentaires sur WWE 2K20. De plus, à la demande de ces derniers, 2K annonce que les serveurs de WWE 2K19 resteront encore actif quelques temps. De plus, 2K annonce un renfort de taille pour Visual Concepts, puisque Patrick Guilmore a été recruté en qualitié de Producteur Exécutif. Le monsieur a travaillé sur des jeux comme Disney’s Aladdin sur SEGA, ou encore des franchises comme Killer Instinct ou encore Medal of Honor. Voici un extrait du communiqué de presse de 2K concernant ses éléments:

” […] Nous avons également entendu vos demandes pour que les serveurs WWE 2K19 fonctionnent; ils resteront actifs pour le moment.

Tout cela étant dit, nous vous entendons et nous savons que vous voulez plus de la franchise, alors voici ce que nous allons faire: nous appliquons ce que nous avons appris au prochain jeu de simulation WWE 2K avec un accent renouvelé sur la qualité et l’amusant. Dans le cadre de cet engagement, nous étendons le calendrier de production et ne publierons pas de jeu de simulation WWE 2K en 2020. Nous voulons nous assurer que l’équipe de développement de Visual Concepts peut créer un excellent jeu qui divertira les vétérans de la WWE 2K, ainsi que les nouveaux venus qui souhaitent grimper dans les cordes et monter dans le ring pour la toute première fois.

Nous avons recruté Patrick Gilmore pour servir de nouveau producteur exécutif et diriger ces efforts chez Visual Concepts. Patrick a plus de 25 ans d’expérience dans les jeux vidéo, remontant jusqu’à Disney’s Aladdin sur Sega Genesis, et incluant des franchises comme Killer Instinct, Medal of Honor et, plus récemment, Amazon’s New World. Il supervisera le développement de WWE 2K, et vous entendrez plus de lui et de l’équipe dans les mois à venir. […]”

Vous l’aurez compris, sur le papier, 2K a appris de ses erreurs et veut revenir plus fort avec WWE 2K22. L’avenir nous le dira. En attendant, rendez-vous courant de l’automne 2020 pour WWE 2K Battlegrounds. A l’heure actuelle, le studio n’a pas communiqué les plateformes qui accueilleront ce dérivée, mais quand nous voyons que Saber Interactive est sur le projet, il est fort à parier que la Nintendo Switch sera terre d’accueil pour WWE 2K Battlegrounds.