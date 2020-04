Luigi’s Mansion 3 : le second pack de DLC disponible sur Nintendo Switch

Le partie 2 du pack multijoueur de Luigi’s Mansion 3 est désormais disponible sur Nintendo Switch. Elle ajoute du nouveau contenu et des fonctionnalités dans les modes Jeux de l’étrange et Tour hantée. Il y a trois mini-jeux en plus pour le mode Jeux de l’étrange, ainsi que de nouveaux fantômes et trois tenues inédites reprenant les thèmes des étages. Pour rappel, ce DLC est vendu 9,99 euros, voici de nouvelles images ci-dessous.

New costumes, mini-games, & more come jam-packed into #LuigisMansion3 DLC Part 2! Don the new Cap’n Weegee costume in ScareScaper mode or check out all sorts of new & wacky ScreamPark additions. Luigi’s Mansion 3 DLC Parts 1 & 2 are available now!https://t.co/0MTe0sxmNU pic.twitter.com/YSwcH1nI4p

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 30, 2020