4 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch, et un retard

On commence avec le retard.

L’équipe de développement de Best Friend Forever a annoncé que le titre va manquer sa sortie, à l’origine prévu pour le 14 mai 2020, en raison de la pandémie. La nouvelle date est le 18 juin 2020.

The Bullet: Time of Revenge arrive sur Nintendo Switch le 7 mai 2020 et peut être prétéléchargé dès maintenant. Le jeu est normalement proposé au prix de 4,50 $, mais vous pouvez l’obtenir pour 4 $ en le préchargeant dès maintenant. The Bullet : Time of Revenge occupe 212 Mo d’espace, et vous pouvez voir le gameplay ci-dessous.

Oniria Crimes est annoncé sur Nintendo Switch pour le 30 octobre.

City Connection a annoncé qu’il apportait le jeu Sci-fi RPG Hoshi wo Miru Hito sur l’eShop de la Nintendo Switch cet été. Ce jeu, qui est à l’origine un jeu Famicom de 1987, est prévu pour une sortie mondiale qui coûtera soit 9,99 $/€, soit 990 yens, selon la région. On ne sait pas encore si le jeu sera traduit en anglais, mais son site officiel propose une option anglaise.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted sortira sur Nintendo Switch le 21 mai à $29.99.