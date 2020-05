EarthNight (Nitnendo Switch) – Le test

Direction la Terre

De nos jours, proposer un runner est un pari risqué et c’est le pari qu’a fait Cleaversoft.

EarthNight propose aux joueurs d’incarner Sydney ou Stanley, deux personnages vivant dans un vaisseau spatial orbitant autour de la Terre, mais pourquoi ? Des dragons ont envahi la Terre et forcé l’humanité à s’enfuir dans l’espace. Vous devez aider nos héros à reconquérir notre belle planète bleue. Ils décident alors de se jeter dans le vide en sautant sur le dos de gigantesques dragons planant autour de cette planète, le tout agrémenté d’une bande-son rétro futuriste ambiance SNES assurée, un grand merci à chiptune Chipocrite.

Un scénario atypique pour un runner basique ne proposant pas de réel changement à ce type de jeux, en revanche EarthNight se détache par sa patte graphique. Chaque course commence dans l’espace, vous devez traverser cinq couches bien distinctes de l’atmosphère. Plus on se rapproche de notre planète, plus la difficulté est accrue.

Niveau gameplay, vous vous en doutez, ce ne sera pas une partie de plaisir, nombreux seront vos échecs. EarthNight demande un timing. Le jeu est construit de manière linéaire, vous atterrissez sur le dos des dragons composant l’univers et ses couches atmosphériques, le défilement étant automatique vous n’avez qu’à sauter et contrôler votre réception pour éliminer les ennemis ou vous en servir pour rebondir dessus. Sur votre chemin, nombreux seront les butins à récupérer ainsi que divers power up. Chacun des deux personnages dispose de ses propres méthodes de saut. Sydney peut dasher et effectuer un double saut. Stanley, quant à lui, dispose d’un saut en hauteur et d’un saut en longueur. Si les premiers essais se concluent souvent par une mort rapide, en bout de course, on arrive sur la tête des dragons et on tente de les abattre en trouvant le bon rythme de frappe. Une fois réalisé, on replonge dans le vide en direction du sol, et on recommence l’opération en allant le plus loin possible.

Graphiquement parlant, il s’agit d’un jeu orienté rétro, avec des ajouts techniques de notre époque. Cet aspect rétro colle bien à l’ambiance générale du jeu. En effet, si le jeu a pour force une direction artistique très jolie, néanmoins il manque de lisibilité.