Bilans annuels de Nintendo: 55 millions de Nintendo Switch, Animal Crossing explose tout, tous les chiffres

L’une des news les plus attendues de l’année est là !

Nintendo termine l’année fiscale (31 mars) avec un chiffre d’affaires de 11,4 milliards € (+9% par rapport à l’an dernier), un bénéfice opérationnel de 3 milliards € (+41%) et un bénéfice net de 2,3 milliards € (+33%).

Objectif accompli, avec 21,03 millions écoulées de Switch sur l’année (+24% par rapport à l’année précédente) dont 3,29 millions sur le dernier trimestre (+33%) pour un total depuis sa sortie de 55,77 millions. Le constructeur prévoit d’en écouler 19 millions sur l’année 2020-2021, un objectif prudent qui s’explique par le premier mois déjà délicat à cause du Coronovirus. Même si la situation s’améliore, il est logique de ne pas voir trop gros.

La GameCube s’est vendue à 21,74 millions d’unités, tandis que la N64 s’est vendue à 32,93 millions d’unités. En additionnant ces deux consoles, on obtient 54,67 millions d’unités, que la Switch a effectivement dépassé et est en passe de poursuivre son rythme soutenu. La Switch devrait bientôt dépasser la NES/Famicom, qui s’est vendue à 61,91 millions d’unités au cours de sa vie.

21,03 millions, c’est beaucoup. La console hybride réalise la meilleure performance annuelle d’une console depuis la DS en 2009-10, la meilleure année de la PS4 n’était que de 20 millions (en 2016-17) et celle de la 3DS de 14 millions (en 2011-12).

Si il y a bien un jeu qui illustre les résultat, c’est bien Animal Crossing.

Nintendo a révélé que plus de 13 millions d’exemplaires ont été vendus en six semaines. Au 31 mars, donc en 10 jours, c’est 11,77 millions. En 10 jours, comme vous pouvez le voir, le jeu a déjà éclaté les ventes totales des jeux 3DS et NDS. Des chiffres fous !

Mario Kart 8 avance encore et dépasse les ventes de l’opus DS. Pour atteindre l’opus Wii, ça va être plus dur.

La série Pokemon a vu plus d’une douzaine d’entrées remontant jusqu’à ses origines sur Game Boy. Pourtant, avec tous les titres qui sont sortis, Pokemon Sword et Pokemon Shield sont collectivement la quatrième meilleure vente de la série. Les jeux Switch ont été vendus à 17,3 millions d’exemplaires dans le monde entier. Il devrait bientôt dépasser Pokemon Diamond et Pokemon Pearl, qui se situent à 17,67 millions d’exemplaires. or et argent (23,10 millions) ainsi que le rouge, le bleu et le vert (31,38 millions) seront plus difficiles à atteindre.

3DS

Pokemon X/Y: 16.44M

Pokemon Sun/Moon: 16.18M

Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire: 14.26M

Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon: 8.70M

DS

Pokemon Diamond/Pearl: 17.67M

Pokemon Black/White: 15.64M

Pokemon Black 2/White 2: 8.52M

Pokemon Platinum: 7.60M

GBA

Pokemon Ruby/Pearl: 16.22M

Pokemon FireRed/LeafGreen: 12M

Pokemon Emerald: 7.06M

Game Boy

Pokemon Red/Blue/Green: 31.38M

Pokemon Gold/Silver: 23.10M

Pokemon Crystal: 6.39M

Animal Crossing New Horizons, meilleur démarrage pour un jeu Nintendo Switch de l’histoire, a été réalisé par une femme, Aya Kyoguku. Cette créatrice est aussi depuis un an directrice des studios chargés des licences Animal Crossing et Splatoon.

Les meilleures ventes de jeux au 31 mars (en gras les petits nouveaux de cette année).

Switch



Mario Kart 8 Deluxe – 24.77 millions

Super Smash Bros. Ultimate – 18.84 millions

Zelda: Breath of the Wild – 17.41 millions

Super Mario Odyssey – 17.41 millions

Pokemon Sword/Shield – 17.37 millions

Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 11.97 millions

Animal Crossing: New Horizons – 11.77 millions (en 10 jours!)

Splatoon 2 – 10.13 millions

Super Mario Party – 10.10 millions

New Super Mario Bros. U Deluxe – 6.60 millions

Luigi’s Mansion 3 – 6.33 millions

Super Mario Maker 2 – 5.48 millions

Zelda: Link’s Awakening – 4.38 millions

Fire Emblem: Three Houses – 2.87 millions

Ring Fit Adventure – 2.73 millions

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 1.26 millions

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order – 1.08 millions

Astral Chain – 1.08 millions

Et on en est donc à neuf jeux Nintendo Switch qui ont dépassé les 10 millions.

3DS

Mario Kart 7 – 18.71 millions

Pokemon X/Y – 16.45 millions

Pokemon Sun/Moon – 16.18 millions

Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire – 14.27 millions

New Super Mario Bros. 2 – 13.34 millions

Super Mario 3D Land- 12.70 millions

Animal Crossing: New Leaf – 12.55 millions

Super Smash Bros. for 3DS – 9.59 millions

Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – 8.77 millions

Tomodachi Life – 6.59 millions

Petit zoom sur la série Zelda. Les ventes de la version Nintendo Switch uniquement de Zelda BOTW sont deux fois plus importantes que le cumul des versions GC et Wii de Zelda TP, le précédent record de la série. C’est souligner une fois de plus le record absolue de ce jeu sur la série. Zelda: Link’s Awakening a lui battu son jeu d’origine, et devrait être le cinquime jeu le plus vendu de la franchise, pour un remake rapide d’un jeu GB, c’est pas mal, non ?



Il était déjà le jeu le plus vendu de la série, Super Mario Party le reste logiquement et devient même le premier jeu de la série à franchir le cap des 10 millions.

Planning des prochaines sorties:

Jusqu’à présent, Nintendo n’a pas annoncé de nouveaux titres de jeux complets au-delà du mois de juin. A cause de la pandémie Covid-19

Nintendo n’a toujours pas confirmé les dates de sortie, ni même les années de sortie des titres annoncés comme Metroid Prime 4, Bayonetta 3 et la suite de Breath of the Wild. Avec la nouvelle que le direct de juin a peut-être été repoussé, il est probable que les titres non annoncés le soient aussi. Nintendo prévoit la vente de 140 millions de jeu cette année contre 169 millions l’année dernière.

En ce qui concerne la mise sur le marché des produits, Nintendo déclare que “les retards de production et d’expédition se résorbent progressivement”. La situation est plus préoccupante en ce qui concerne le développement car, si les effets du coronavirus “se prolongent ou s’aggravent encore, les calendriers de développement pourraient être affectés en raison de la différence d’environnement de développement entre le travail à domicile et le travail au bureau”. Il est noté que la situation au Japon “devrait être encore plus difficile à prévoir” et il y a un avertissement général selon lequel “nous pourrions ne pas être en mesure de procéder à la sortie des produits Nintendo et au lancement des services comme prévu”.

On passe au démat. Voici un aperçu des ventes de produits numériques de Nintendo sur une base trimestrielle. Le troisième trimestre est le trimestre des vacances d’octobre à décembre. Les ventes ont été fortes au quatrième trimestre de l’année fiscale 2019/20 (janvier-mars) en raison du lancement d’Animal Crossing, plus élevées que les pics traditionnels du troisième trimestre.

Il est à noter que 70 % des ventes numériques sont attribuées au téléchargement de jeux complets de logiciels disponibles physiquement. Les 30 % restants sont attribués au téléchargement de logiciels uniquement eShop, de contenus complémentaires (DLC) et d’abonnement Nintendo Online. Les ventes numériques représentent 34% du chiffre d’affaires total des ventes de logiciels.

L’équilibre des revenu de Nintendo. De quoi comprendre que le smartphone, ils s’en foutent un peu.

L’équilibre par marché, avec 25% pour l’Europe.

Nintendo compte désormais 6 200 employés au 31 mars 2020. Cela représente une augmentation de 4,3 % (+256) par rapport à l’année dernière et plus du double du nombre d’employés que la société comptait en 2004.

Nintendo a dépensé 75 421 millions de yens en publicité au cours de la dernière année fiscale, ce qui représente environ 5,81 % du revenu total. Dans l’ensemble, les dépenses publicitaires ont atteint leur point culminant depuis l’exercice 2010, soit un peu plus que l’année dernière. Mais le pourcentage du revenu total dépensé est plus faible.

