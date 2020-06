Colors Live, le logiciel qui transforme la Nintendo Switch en tablette graphique ?

Le dixième jeu le mieux noté de la 3DS revient sur Nintendo Switch !

Du moins, c’est ce dont ce vante le créateur du célèbre jeu-logiciel de créations graphique et de dessin sur Nintendo 3DS (le jeu est en effet le dixième mieux noté sur MetaCritic), une performance qui n’est pas la seule honorable puisque le titre s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, ce que ne font clairement pas tous les jeux, ni encore moins les logiciels.

Développé et édité par le studio Collecting Smiles en Suède (ne comprenant alors et probablement encore aujourd’hui, qu’une personne : Jens Andersson et si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il est aussi co-fondateur de Villa Gorilla et à donc travaillé sur Yoku’s Island Express, jeu ayant rencontré lui aussi un fort succès d’estime). Mieux encore, le monsieur à travailler chez LucasArts en tant que Lead Designer (oui, sur du Star Wars!).

Aujourd’hui donc indépendant semi-solitaire, le voilà qui revient avec un projet de second opus de son logiciel « Colors! 3D », le second opus se nommerait « Colors Live » et embarquerait un superbe stylet à sonar, si j’emploie le conditionnel c’est bien entendu que ce projet ne verras le jour que si le KickStarter atteint son objectif alors je ne peux que vous inviter à vous y rendre !

Le Stylet à sonar

Aussi nommé « Colors Sonar Pen », sortit de l’esprit d’un concepteur HongKongais et adapté à la Switch avec l’aide de Mr Jens Andersson, celui-ci permettra de contrôler l’épaisseur ainsi que la pression du trait, comme sur une véritable tablette graphique en somme. Pour son fonctionnement, concrètement, le stylet se branche via le port jack de la console et est muni qu’un microphone, celui-ci lui permettant d’émettre jusque 8000hertz et recevoir les vibrations perçus sur l’écran de la console variant selon la pression que vous y appliquerez. Ce retour, à l’image d’uns sonar, permet donc au stylet d’en déduire à quel point vous insistez ou pas.

« Il s’agit d’un câble d’un demi-mètre qui se branche sur la prise audio, et techniquement, il prétend être un casque. Donc, dans Colors, il joue en fait une tonalité à travers l’audio. Une tonalité d’environ 8000 hertz passe par le câble vers la pointe du stylet. Il y a également une résistance qui atténue le ton selon la quantité de pression qui est appliquée à la pointe du stylet. Cette vibration retourne au commutateur via le microphone interne du stylo, qui mesure le volume du son. Cela calcule la pression utilisée sur l’écran. Donc, le toucher est enregistré par l’écran normalement, mais la pression passe par cette chose. C’est une idée ingénieuse. Cela semble étrange de l’expliquer, mais cela fonctionne vraiment. Elton, la personne qui a créé cela est vraiment intelligent et le stylo fonctionne très bien. La précision que vous en retirez est essentiellement analogique. Les niveaux de précision le font ressembler beaucoup à un stylet Wacom. C’est tellement cool et il n’y a pas de piles non plus. Il est durable et assez bon marché à produire. Surtout par rapport à l’Apple Pen qui fait presque une centaine de dollars. » Explication appropriée du créateur de l’application, Jens Andersson, en conversation avec le podcast du comité d’action de l’ eShop et reporté par Nintendo Life !

Le Logiciel de deisgn semi-pro

Probablement non loin d’un Photofiltre plus que d’un InDesign ou d’un photoshop, force est de constater que le teasing est là pour un second opus qui serait plus complet que le premier sur 3DS :

->Gestion des Calques

->Verrouillez la transparence sur un calque, afin de pouvoir vous concentrer uniquement sur l’ombrage

->Contrôler l’opacité de chaque calque

-> Ajoutez des couches d’effets / filtres, où vous pouvez contrôler la teinte et la saturation

->Pinceau pixel art – Bien que Colors Live se concentre toujours sur la peinture numérique, nous aimerions ajouter un pinceau spécialement conçu pour faciliter la création de pixel art.

->Outil de remplissage – Il est difficile de créer des zones remplies propres avec des pinceaux normaux. Cette brosse à outils aiderait à le faire.

->Pinceau Dodge / Burn – Une technique courante pour créer des reflets et des ombres sans brouiller vos couleurs.

->Les langues qui seraient prioritaires sont les suivantes: japonais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, chinois et coréen.

Un seul palier non atteint pour l’instant décrit comme suis :

« Cet objectif d’étirement présentera l’outil pour sélectionner une partie de votre peinture à déplacer, à mettre à l’échelle et à faire pivoter. Il vous suffit de dessiner une région de ce que vous souhaitez déplacer, puis d’utiliser le multi-touch pour le positionner. Je vais même ajouter une version alternative de cet outil que vous pouvez mapper à un bouton physique afin que vous puissiez le faire sans avoir à changer de pinceau et de poignée. Les boutons physiques sont tout simplement géniaux. »

On est assez loin au-dessus d’un Paint pour Windows et clairement l’utilité d’un tel software sur notre chère console portable, nécessairement compatible avec la Switch et la Switch Lite ne pourras que ravir les dessinateurs et autre designer en herbe désireux de se pratiquer à l’extérieur, que ce soit en déplacement, ou juste en promenade.

Notez d’ailleurs que durant le temps qu’il reste au KickStarter, il vous est possible de vous procurer le stylet et la version numérique du logiciel pour moins de 40€ (hors frais de port et d’importation).

La livraison serait, elle estimée pour Septembre 2020 (octobre pour les langues) et s’il est difficile de dire si la date sera tenue, on peut toutefois affirmer que l’appareil sortira : le CV du développeur ne laisse que peu de doutes quant à sa fiabilité et le fait que les objectifs soient déjà atteints à l’heure ou cette new paraît…

Une excellente nouvelle d’exclusivité pour la console de Nintendo qui fera passer au placard le GamePad de la Wii U qui avait eu ses made home pour le transformer en tablette graphique low-cost.