10 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec Devolver Digital et Reikon Games qui annoncent Ruiner sur Nintendo Switch dès la semaine prochaine. RUINER est un jeu de tir bourré d’action qui se déroule en 2091 dans la cyber-métropole de Rengkok. Un sociopathe doté d’implants cybernétiques se bat contre un système corrompu, dans l’espoir de retrouver son frère et de faire éclater la vérité, guidé par une mystérieuse hackeuse anonyme. Vous ne pouvez compter que sur vos réflexes innés, vos implants et les armes récupérées sur les cadavres de vos ennemis pour démanteler la mégacorporation HEAVEN dont le produit-phare, la Virtualité, a fait la fortune.

Brutalité et sens tactique : devenez imbattable grâce à un arsenal varié, à des implants tactiques, au piratage du cerveau de vos adversaires.

Un arsenal inspiré du cyberpunk : large gamme d’implants. Déployez le Bouclier énergétique, la Barrière cinétique, le Convertisseur matriciel. Évitez les coups avec l’implant d’Hyper-Accélération, l’Amplificateur de réflexes ou le Suramplificateur et hackez les systèmes neuronaux de vos adversaires avec le Fantôme-Pirate pour qu’ils se battent à vos côtés.

De l’action au service d’une histoire passionnante : pour démanteler la mégacorporation HEAVEN, vous trouverez peu d’alliés, et vous devrez vaincre tous ceux qui se mettront en travers de votre chemin, avec l’aide d’une mystérieuse hackeuse.

Bande sonore exceptionnelle : Explorez et combattez au rythme de Sidewalks & Skeletons, Zamilska, Antigone & Francois X, DJ Alina et le célèbre compositeur d’animes Susumu Hirasawa (Paprika, Millennium Actress).

Biped est un jeu d’action-aventure coopératif en 3D basé sur la physique. Il est fortement axé sur la collaboration momentanée entre deux joueurs. Il arrivera le 2 juillet sur Nintendo Switch via l’eShop.

Le numéro de CoroCoro de ce mois-ci annonce qu’un nouveau jeu basé sur la série d’anime Zoids Wild est en cours de développement. Pour l’instant, les détails ne sont pas encore connus. Cependant, le magazine confirme que les joueurs peuvent remodeler leurs Zoids, et aussi changer leurs couleurs. Le nouveau jeu Zoids Wild sera lancé au Japon cet hiver.

FORECLOSED est annoncé sur Nintendo Switch pour la première moitié de l’année 2021. Suivez l’histoire d’Evan Kapnos, son identité récemment saisie, dépouillée de son travail, de ses implants cérébraux et de son accès à la “Block-chain” de la ville, il doit maintenant s’échapper de la ville avant que son identité et ses implants ne soient vendus aux enchères.

Spellbreak est annoncé sur Nintendo Switch. Spellweaver est un jeu de cartes digital, dynamique et stratégiquement dense, offrant plusieurs mécaniques uniques à son genre. Créé par une équipe indépendante de développeurs de jeu expérimentés, et conceptualisé par un champion national de Magic: the Gathering, Spellweaver est à la fois facile à prendre en main et stimulant pour les joueurs de jeux de cartes vétérans. L’une des fonctionnalités principales de Spellweaver est l’évolution du héros. Au cours d’un partie, votre héros gagne des niveaux, des ressources, et peut développer des pouvoirs de héros supplémentaires, vous permettant de le façonner parfaitement pour l’adapter à la stratégie de votre deck. Le système de combat de Spellweaver présente une mécanique innovante basée sur la vitesse des créatures. Les créatures rapides vous permettent de dicter le déroulement d’un combat, mais possèdent généralement des statistiques plus faibles. Les créatures lentes sont plus fortes et imposantes, mais faciles à contrer. Le modèle de Spellweaver offre des parties rapides, mais permet d’explorer un nombre immense de combinaisons et de routes possibles vers la victoire. Rejoignez-nous et passez d’interminables heures de divertissement dans ce jeu de cartes stratégique créé avec beaucoup de passion !

Le tout mimi ProtoCorgi est annoncé sur Nintendo Switch.

Drive Buyest annoncé sur Nintendo Switch pour le mois de juillet.

Jack Move arrivera sur l’eShop de la console hybride début 2021.

Behold the Kickmen: Ultimate Football Edition sortira le 18 juin sur Nintendo Switch.

Et on termine cet article par l’annonce du RPG Miden Tower qui sortira le 25 juin pour $14.99.