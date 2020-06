SKATER XL nous présente du gameplay sur Switch

Crénelage et textures ultra datées dignes des dernières consoles péritel : Skater XL ne nous a pas envoyé du lourd du tout dans sa vidéo de gameplay sur Nintendo Switch sortie la semaine dernière. On y voit même un taux de poping assez immonde dans des environnements pourtant terriblement vides et lisses, sans la moindre âme. On y voit en effet notre personnage dans une ville modélisée au minimum d’effort syndical, sans véhicules ou passants, sans même un effet d’air sur les quelques arbres dispatchés ça et là sur les trottoirs de la ville et dont certains ne sont même pas pourvus d’ombrages. Les plantes et leurs textures (moches) sont d’ailleurs les éléments qui semblaient les plus capricieux en terme d’apparition à l’écran durant la vidéo. Alors, on ne va pas se le cacher, on est loin, très loin des versions PS4 et X-One.

Très clairement et en l’état actuel des choses d’un point de vue technique en comparant différentes vidéos, la version Nintendo Switch n’est pas au niveau des autres… Bien sûr, un jeu de skate se juge surtout à ses collisions, ses gestes techniques et son gameplay qui, comme pour de nombreux genres, ce doit d’être non seulement accessible, mais aussi suffisamment technique pour vous apporter un défi sur de nombreuses heures de jeu. En cela, nous ne pourrons réellement juger qu’une fois le jeu bien en main.

On vous laissent donc avec la fameuse vidéo de présentation de gameplay pour Skater XL sur Nintendo Switch et on croise les doigts pour qu’il soit un digne successeur spirituel à Tony Hawk’s Pro Skater.

Skater XL est actuellement prévu pour le 28 juillet sur PC, PS4 et Xbox One. Pas de date annoncée pour la version Nintendo Switch.