Nouveau trailer pour The Academy: The First Riddle

The Academy est une aventure bourrée d’énigmes qui se déroule dans une école pleine de mystères. Laisse ton empreinte à l’Académie d’Arbor et découvre pourquoi elle est réservée aux meilleurs.

Bonjour, étudiants, et bienvenue à l’Académie!

En tant que directrice, c’est un honneur pour moi de te montrer quelques particularités qui t’attendent dès que tu seras admis. L’Académie a toujours attiré les esprits les plus curieux, ce n’est donc pas une surprise que tu sois ici aujourd’hui. Entre donc et fais le tour de l’école.

L’École



Explore chaque recoin de cette incroyable Académie.

Magnifique, n’est-ce pas ? Ne t’inquiète pas, tu auras l’occasion de parcourir ces couloirs et t’immerger dans la splendeur de ce lieu. Bien que l’Académie soit renommée pour ses décors lumineux, il y a également des recoins plus obscurs à découvrir.

Les Énigmes



Résous plus de 200 énigmes et puzzles.

Seuls les meilleurs et les plus brillants entrent à l’Académie, et nos énigmes vont vérifier que tu en fais bien partie. Faciles à jouer, mais difficiles à vaincre, elles sont le test ultime pour nos étudiants.

L’Histoire



Découvre le mystère qui recouvre l’école et dévoile ses secrets.

Un lieu si chargé d’histoire est également riche en histoires. Cependant, celles qui se déroulent pendant ce semestre dépassent toutes les précédentes. Tu découvriras vite que l’école porte de nombreux secrets. Mais, n’oublie pas, la lumière révèlera ce qui rôde dans les ténèbres.

Les Personnages



Rencontre des personnages mémorables et fais-toi des amis (et quelques ennemis ici ou là).

L’Académie est indubitablement un endroit particulier. Mais ce qui la rend unique, ce sont ses étudiants et son personnel. Seuls ceux capables de choses extraordinaires passent leur temps sur le campus, tu seras donc toujours en bonne compagnie.

La Tradition



Fais une pause entre deux énigmes pour explorer la riche tradition de l’école.

La légende dit vrai ; une énigme t’attend à chaque recoin de l’Académie. Cependant, tu découvriras également qu’il y a plein d’autres activités à faire pour les étudiants qui ne sont pas en train de résoudre des puzzles.

Cela conclut notre visite ! Avant d’en finir, laisse-moi te dire encore ceci…

Les portes de l’Académie sont ouvertes à tous les joueurs qui cherchent un véritable challenge et une histoire captivante. Je pense sincèrement que tu es le candidat idéal, et j’ai hâte de te croiser bientôt dans les couloirs de l’école.